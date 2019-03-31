ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生才懂

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生懂了。（圖／飼主Rainey Chen）

▲鬆獅寶貝包子。（圖／飼主Rainey Chen，下同）

圖文／飼主Rainey Chen

他是我最心疼的孩子，他是一隻鬆獅，名字叫包子，他過世的時候剛好滿5個月，而實際上我跟他相處只有短短3個多月，包子的過世對我來說，著實為我上了一堂生命的課程。

這孩子當初帶他回家時，其實就發現他是有那麼一點問題的，但到底是什麼問題，其實說不上來，只知道他就是弱弱的，於是帶去給醫生檢查時，才發現….，這孩子有上顎裂，但當時醫生說，他上顎裂的開口似乎是有經過手術的，如果是經過手術的話，那麼這醫師的縫合技術也太精湛了，經過醫生仔細地告訴我什麼是上顎裂之後，讓我對這孩子更是照顧有加，除了出門上班，或有重要的事必須外出，否則我連放假都是陪伴他的，後來…這孩子的身體狀況越來越好，也非常活潑，但我對他依然是無法鬆懈。

請繼續往下閱讀...

▲特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生懂了。（圖／飼主Rainey Chen）

▲爸爸喊了好幾聲，包子卻一動也不動。

一直到有一天我下了班，先帶肉肉哥哥（我有3隻鬆獅）外出去散步，回到家之後，姊姊Polly顯得異常的安靜，平常見到我回家都會活蹦亂跳的，但當天她卻一直望著我，然後再看著弟弟包子，我發現….這小子怎麼今天可以睡成這樣，趴著一動也不動，我還躡手躡腳地靠近拿起手機拍他睡覺的樣子，他還是不動，於是我就喊他「包子～爸比回來囉～」…..，但是他卻一動也不動，我越喊越大聲，然後搖動他才驚覺，他死了……，全身都僵硬了。

處理完包子的後事之後，我開始尋找他的死因，但冥冥之中，他一直透過各種方式來告訴我，他死後…跟他最要好的Polly姐姐完全的反常，她每天都待在包子最常待的地方、門口，一直在等他回家，甚至會將家裡所有的玩具蒐集起來，放在包子生前最常待的地方。

▲特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生懂了。（圖／飼主Rainey Chen）

▲爸爸把包子裝入箱子裡，準備送去寵物殯葬處。姊姊Polly一反常態，安安靜靜的待在籠子裡，盯著箱子。

▲特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生懂了。（圖／飼主Rainey Chen）

▲Polly依依不捨盯著弟弟的骨灰，遲遲不肯離去。

包子死後家裡常常會飄出陣陣的惡臭味，那個味道是他在火葬場時口鼻流出血水的味道。當時去火葬場時，我家只有我一個人去，但我家人卻都聞到那股味道，而在他過世第3天，他去我家人工作的地方去探視媽咪，但當時我家人感到身體非常的不舒服，她說，她聞到了平常包子洗澡的香味，於是我在家就對著包子的照片說….「包子！！乖乖…不可以這樣，快回家，媽咪不舒服呢」，語畢不到1分鐘，那股臭味又飄了出來，我傳LINE問我家人…「現在如何呢？？好多了嗎？？」，我家人說….「現在好多了，不然剛剛頭暈到快昏倒了。」

▲特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生懂了。（圖／飼主Rainey Chen）

▲Polly盯著弟弟的籠子。

到底是什麼造成包子的死亡，當時一直是個謎，但我自己大約心裡是有數的。好幾次在家中，老是發現地上會有一灘水，但又不是狗狗尿尿，有一天晚上上床睡覺，後來忘了將東西收好，一下床穿拖鞋，天啊…..拖鞋跟地上怎麼會有一大攤的水！？我才剛上床才幾秒，馬上要下床放好東西，怎麼地上馬上又有一大攤的水！？而那段期間還夢見了包子回家，全身溼答答的，一直到後來一位養鬆獅的前輩，幫我到醫院請教醫師，將包子死後的徵狀跟醫生敘述，醫生才說….，這是死於肺水腫，我想…他所喝的水都流進了肺裡了，從那時候開始，我就再也沒有聞到包子過世火化前那股惡臭味了。

▲特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生懂了。（圖／飼主Rainey Chen）

▲Polly每天待在包子以前最常待的地方，似乎在等著弟弟回家。

而在之後….姊姊Polly跟後來加入的ㄚ寶…，有幾次就靜靜的站著一直盯著椅子底下，然後Polly就會開始蒐集家裡所有的玩具，把它集中在椅子底下，或是又全數搬遷到以前包子常待的客廳門口，然後就靜靜的盯著，甚至ㄚ寶妹妹來咬走一隻去玩，還會被Polly搶回來，再放回去，我想…..是她最疼愛的包子弟弟回家了吧…..。

#這些孩子都跟我們是一樣有思想會思考的
#他們只是不會說話而已
#請尊重生命

▲特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生懂了。（圖／飼主Rainey Chen）

▲爸爸至今都帶著這「包子吊飾」，思念著愛犬。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：
1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地
2.至少一張相關照片（須為橫圖）
3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

關鍵字： 有點毛毛的特別企劃鬆獅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

開飯囉！Dior進去拿「大碗盆」　主人笑噴：確定吃得完嗎？XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真..

高加索每天守房門「癡等媽睡覺」　她忙到半夜看這畫面..

家有4比特3惡霸！　女飼主po照證明：牠們是標準「..

貓媽認真蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」　牠眼神死：等下..

高加索學母貓「整窩奶貓舔一輪」　媽氣炸：每隻都變落..

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　見到主人開心翻肚..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請..

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... ..

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床上　誘惑回眸...網笑：..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

快遞員每天PO巧遇萌汪照　燦笑超解憂IG吸上萬粉絲..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

黑浪爛半臉頭凹洞「深可見腦」　醫生：傷口是人為

世界最迷你青蛙！小到坐不滿一片指甲　超微體型一呼氣..

喵每早獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才　愛的表現閃瞎網

半夜撿到斑龜！殼上一大片「藍綠色」噴漆　疑似放生

同框孩「拜託」求肉！萌柴光速動手　網笑：去飲料店打..

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

「喪屍臘腸」睡覺白眼翻到底　2排牙全露半夜嚇歪網友

胖白貓「紙門戳戳樂」卡住　塞滿洞洞「掛著」監視奴才

《楓之谷M》新職業精靈遊俠來了　官方預告清明節活動..

川青藏2000公里拍攝！《阿拉姜色》導演松太加：神..

CBA／林志傑告別將至球迷高呼MVP　高舉看板「謝..

《黑色沙漠M》新職業決鬥家正式登場　台灣專屬音樂曝..

UVL／清新隊長黃筑筠帶台北商大奪季軍　賽前握手激..

風田飆罵完閃人！　女團嚇哭站原地⋯看到「5個字」超..

公雞職災摔斷腿...動物擬人繪本幫孩子理解障礙者需..

雷／賈靜雯《與惡》淚崩飆演技！「夫妻破冰」PTT推..

王金平上台高歌　賀大專校友聯合會理監事授證

很可憐…他含淚上吊死在桐花公園樹頭　警方鼻酸道出背..

寵物動物熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

讀者迴響

熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... 狗媽哀哭全程守護

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗貓棒？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面