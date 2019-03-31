特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一問醫生才懂

▲鬆獅寶貝包子。（圖／飼主Rainey Chen，下同）

圖文／飼主Rainey Chen

他是我最心疼的孩子，他是一隻鬆獅，名字叫包子，他過世的時候剛好滿5個月，而實際上我跟他相處只有短短3個多月，包子的過世對我來說，著實為我上了一堂生命的課程。

這孩子當初帶他回家時，其實就發現他是有那麼一點問題的，但到底是什麼問題，其實說不上來，只知道他就是弱弱的，於是帶去給醫生檢查時，才發現….，這孩子有上顎裂，但當時醫生說，他上顎裂的開口似乎是有經過手術的，如果是經過手術的話，那麼這醫師的縫合技術也太精湛了，經過醫生仔細地告訴我什麼是上顎裂之後，讓我對這孩子更是照顧有加，除了出門上班，或有重要的事必須外出，否則我連放假都是陪伴他的，後來…這孩子的身體狀況越來越好，也非常活潑，但我對他依然是無法鬆懈。

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▲爸爸喊了好幾聲，包子卻一動也不動。

一直到有一天我下了班，先帶肉肉哥哥（我有3隻鬆獅）外出去散步，回到家之後，姊姊Polly顯得異常的安靜，平常見到我回家都會活蹦亂跳的，但當天她卻一直望著我，然後再看著弟弟包子，我發現….這小子怎麼今天可以睡成這樣，趴著一動也不動，我還躡手躡腳地靠近拿起手機拍他睡覺的樣子，他還是不動，於是我就喊他「包子～爸比回來囉～」…..，但是他卻一動也不動，我越喊越大聲，然後搖動他才驚覺，他死了……，全身都僵硬了。

處理完包子的後事之後，我開始尋找他的死因，但冥冥之中，他一直透過各種方式來告訴我，他死後…跟他最要好的Polly姐姐完全的反常，她每天都待在包子最常待的地方、門口，一直在等他回家，甚至會將家裡所有的玩具蒐集起來，放在包子生前最常待的地方。

▲爸爸把包子裝入箱子裡，準備送去寵物殯葬處。姊姊Polly一反常態，安安靜靜的待在籠子裡，盯著箱子。

▲Polly依依不捨盯著弟弟的骨灰，遲遲不肯離去。

包子死後家裡常常會飄出陣陣的惡臭味，那個味道是他在火葬場時口鼻流出血水的味道。當時去火葬場時，我家只有我一個人去，但我家人卻都聞到那股味道，而在他過世第3天，他去我家人工作的地方去探視媽咪，但當時我家人感到身體非常的不舒服，她說，她聞到了平常包子洗澡的香味，於是我在家就對著包子的照片說….「包子！！乖乖…不可以這樣，快回家，媽咪不舒服呢」，語畢不到1分鐘，那股臭味又飄了出來，我傳LINE問我家人…「現在如何呢？？好多了嗎？？」，我家人說….「現在好多了，不然剛剛頭暈到快昏倒了。」

▲Polly盯著弟弟的籠子。

到底是什麼造成包子的死亡，當時一直是個謎，但我自己大約心裡是有數的。好幾次在家中，老是發現地上會有一灘水，但又不是狗狗尿尿，有一天晚上上床睡覺，後來忘了將東西收好，一下床穿拖鞋，天啊…..拖鞋跟地上怎麼會有一大攤的水！？我才剛上床才幾秒，馬上要下床放好東西，怎麼地上馬上又有一大攤的水！？而那段期間還夢見了包子回家，全身溼答答的，一直到後來一位養鬆獅的前輩，幫我到醫院請教醫師，將包子死後的徵狀跟醫生敘述，醫生才說….，這是死於肺水腫，我想…他所喝的水都流進了肺裡了，從那時候開始，我就再也沒有聞到包子過世火化前那股惡臭味了。

▲Polly每天待在包子以前最常待的地方，似乎在等著弟弟回家。

而在之後….姊姊Polly跟後來加入的ㄚ寶…，有幾次就靜靜的站著一直盯著椅子底下，然後Polly就會開始蒐集家裡所有的玩具，把它集中在椅子底下，或是又全數搬遷到以前包子常待的客廳門口，然後就靜靜的盯著，甚至ㄚ寶妹妹來咬走一隻去玩，還會被Polly搶回來，再放回去，我想…..是她最疼愛的包子弟弟回家了吧…..。

#這些孩子都跟我們是一樣有思想會思考的

#他們只是不會說話而已

#請尊重生命

▲爸爸至今都帶著這「包子吊飾」，思念著愛犬。

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