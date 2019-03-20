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超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「連續10天不開放」

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▲超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「連續10天不開放」。（圖／台北市立動物園）

▲保育員為非洲象製作的行為豐富化玩具。（圖／台北市立動物園）

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園今年起首度實施增加不對外開放的時間，預計於108年6月19日（三）至6月28日（五），共10天不對外開放參觀，另外農曆春節除夕日也維持不對外開放參觀。園方表示，將利用這段時間，全體總動員進行修繕，期望能提高服務遊客的品質，同時改善園區照養環境、提升動物福祉。

台北市立動物園表示，園區由圓山搬遷到木柵已經超過30年了，這麼多年來每年僅農曆除夕1天不對外開放，為了進行必要維護，園內室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），在全年持續營運的狀況下，萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間，以分區方式進行，但這樣的模式，往往會使工期與費用增加，對動物的干擾也相對延長。

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▲超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「連續10天不開放」。（圖／台北市立動物園）

▲景觀設施維設。（圖／台北市立動物園）

園方特別參考國外其他動物園對於園區整體維護的各種做法，於107年度配合北市政落實「開放政府 全民參與」理念，透過「台北市政府i-Voting」開放全民網路投票《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》。經過為期1個月的投票，總投票數為30579票，其中同意動物園可增加不對外開放的有30058票，不同意的為521票，獲得近9成8的民眾支持。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

因此，台北市立動物園將自108年起首度實施增加不對外開放的時間。不過，為了降低對民眾的影響，將原訂12天不開放的時間縮短為10天，因此除農曆春節除夕日維持不對外開放參觀外，另於108年6月19日（三）至6月28日（五），共10天不對外開放參觀。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「連續10天不開放」。（圖／台北市立動物園）

▲動物行為豐富化器具及棲架維護或重整。（圖／台北市立動物園）

台北市立動物園指出，這10天將會用來進行園區各項修繕，例如各館區動物行為豐富化器具及棲架維護或重整、遊客參觀面優化及建物粉刷、動物戶外活動場植栽修整及進行水池防漏工程、拆除兩棲爬蟲動物館老舊屋頂以利後續設計施工、大門入口紅鶴池與兒童動物區水池清淤、教育中心櫥窗與昆蟲館溫網室（玻璃帷幕）清潔維護、遊客列車清洗及年度安檢、全園各高壓變電站停電檢查與更換電壓器及絕緣油等、各館區水塔清洗及入口收費系統電子化建置工程測試等。期待透過有效率的維護計畫，完成整體環境檢測與設施維護，來強化遊客休憩與參觀品質，並縮短施工期程減緩對動物的干擾，提升動物福祉。

▲超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「連續10天不開放」。（圖／台北市立動物園）

▲大型樹木修剪工作。（圖／台北市立動物園）

▲超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「連續10天不開放」。（圖／台北市立動物園）

▲園區內植栽修整。（圖／台北市立動物園）

▲超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「連續10天不開放」。（圖／台北市立動物園）

▲遊客列車年度安檢。（圖／台北市立動物園）

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關鍵字： 台北市立動物園動物園休館

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