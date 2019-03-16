4年前委屈留小三！　正宮撞見牠爬上床抱睡「眼神示威」心寒

▲歪歪和男主人抱著睡，還對女主人露出不屑眼神。（圖／有點毛毛的／飼主杜茶茶提供）

寵物小組／綜合報導

這畫面讓正宮心都碎了！家住新北市新莊的飼主杜茶茶日前撞見「小三汪」歪歪爬上床，不僅跟男友親密抱睡，甚至還露出不屑的示威眼神，讓她瞬間心寒，忍不住上網哭訴，「今天我不知道是被這冷冷的天冷醒，還是被我涼透的心冷醒...我該成全退出嗎？」

杜茶茶在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」舉辦的特別企劃徵稿中寫道，她跟男友交往6年，「4年前我們之間就出現了裂痕...為了把這個不愛我的男人留在身邊，我委屈求全的把小三留下來了！」原本大家只是在同一張床各睡各的，沒想到這隻「小三」越來越囂張，甚至直接抱著男友睡，「還用這種眼神看我......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

請繼續往下閱讀...

照片中，杜茶茶的男友裸著上身，一把將小三汪歪歪摟在懷裡，臉也親密地埋在歪歪的頭旁邊；小三汪歪歪則是一手搭著男主人的肩膀，後腳也往前跨，接著回眸斜眼看著女主人的鏡頭，眼神似乎在嗆聲，「哼！放棄吧！在愛情裡不被愛的才是第三者！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

【特別企劃－地表最強毛小三VS.元配地位爭奪戰！】

這年頭一不注意，另一半就被「地表最強小三／小王」給搶去啦！《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，只要在留言處分享毛小孩「橫刀奪愛」的故事，就有機會張貼在寵物雲臉書粉絲專頁！

＃故事內容須包括：

1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地

2.至少一張相關照片（須為橫圖）

3.字數盡量150字以上

►投稿請點此

►圖文範例請點此

▼更多精彩影音。