天冷看狗縮一團心疼想抱…牠秒跨爸身上睡死　媽傻眼罵：臭三八

▲狗狗整隻跨睡在爸爸身上。（圖／飼主葉小花提供）

寵物小組／綜合報導

這年頭一不注意，另一半就被「地表最強小三」給搶去啦！飼主葉小花分享數張「床照」，指控愛犬「妹妹」趁她上廁所時篡位，整隻巴在男主人的身上睡死，甜蜜畫面讓準備躺回床上的她瞬間傻眼，「天寒心更寒。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

原來，葉小花有天開燈起床上廁所，看到狗狗捲成一團睡覺，回來時本想發揮母愛抱著牠睡，沒想到牠瞬間跑到爸爸身上「癱瘓秒睡」，頓時空氣凝結3秒鐘，她也氣得大罵，「臭～三～八～妳去吃大便再見！」照片中，狗狗跨腿趴在爸爸身上，不僅親密緊貼，甚至還共用一顆枕頭，簡直比跨年煙火還閃，也難怪惹得正宮氣噗噗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲媽媽特寫狗狗姿勢，故意嫌棄「姿勢難看」。（圖／飼主葉小花提供）

照片貼上臉書社團「米克斯傳奇」，網友們紛紛留言笑說，「遇到這個真的沒輒了」、「切心啊」、「完全倒貼」、「身為正宮要寬容大度，臭三八再得寵也只是妾啊」、「老媽玻璃心」、「爸爸會做惡夢吧（被壓）」、「人家是拔拔上輩子的情人」；不過，也有人安慰說，「男生體溫比較高啦！」

▲爸爸翻身改側睡，狗狗仍堅持依偎在旁。（圖／飼主葉小花提供）