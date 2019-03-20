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「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：唯一支持！

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▲「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：好！我投！。（圖／臉書粉絲專頁「台灣貓黨」提供）

▲大大的「台灣貓黨」競選看板，讓網友好奇地點想朝聖。（圖／臉書粉絲專頁「台灣貓黨」提供）

記者何睿宜／綜合報導

貓派站出來！臉書上近來瘋傳一張照片，只見一面黃色競選看板上有隻霸氣十足的藍貓，上頭黑字寫著「不投我的都是狗」，旁邊則有大大的粉紅色字樣「台灣貓黨」。許多網友看了都表示「支持！」，但也有喜歡狗狗的人為難道「狗派怎麼辦？」

事實上，這張照片是臉書粉絲專頁「台灣貓黨」的趣味合成圖。粉絲專頁小編面對網友好奇詢問看板地點，幽默回覆說，「現在都走數位化了，網紅都流行打空戰，所以真實世界4（是）看不到ㄉ（的）。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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有趣的是，該粉專在自介中煞有其事寫著「貓為邦本，本固邦寧」、「倡議貓咪權益、致力人貓和平發展、信仰貓咪價值」等使命和宗旨。此外，還列有「台灣貓黨黨員義務」，包括（一）宣揚貓咪價值，爭取民眾對貓咪之支持；（二）以貓為本，人以載貓，於倡議對貓有利之政策；（三）定期繳納黨費（由家貓或野貓代收）。

▲「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：好！我投！。（圖／臉書粉絲專頁「台灣貓黨」提供）

▲記者私訊給台灣貓黨，收到一串喵星語回覆。

實際到內政部政黨及全國性政治團體資訊網查詢，並無「台灣貓黨」的相關資料。粉絲專頁小編告訴記者，其實他們是想要藉著貓貓來反應紛亂的政局，未來也會有一系列的有趣貼文，歡迎網友繼續支持。

至於「競選看板上的貓咪是黨主席嗎？」，小編則表示，「當然不是，台灣貓黨很扁平，所有的貓貓都是主席。」不過，台灣貓黨接下來會進行「黨內初選候選人提名」，屆時會有各種貓貓參與。

這張可愛又逗趣的貓咪競選看板照片po上網後，短短2天就累積超過5000讚，並有超過1500次分享，網友們紛紛留言笑說，「沒辦法了，只能投貓了」、「唯一支持貓主子帶領台灣」、「貓狗配可以嗎？」、「難得我想參與政治」、「我想入黨！！！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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台灣貓黨 Cat Party Taiwan 發佈於 2019年3月17日 星期日

關鍵字： 台灣貓黨迷因memes

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