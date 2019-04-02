散步腿痠！月月闖麵包店吹涼「拖不走」　尷尬場景讓媽媽拳頭硬　

寵物小組／綜合報導

「本汪就是要在這邊吹冷氣，要走你先走！」一名住在馬來西亞的檳城飼主TengST，每次帶2歲的哈士奇「貝莉莉」去散步，經過某一家麵包店時，牠一定自動躺進去吹冷氣，每次都害她拉也拉不走，只好尷尬地跟店員狂道歉，心裡咒罵貝莉莉是「不懂禮義廉恥的傢伙！」

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可愛的貝莉莉很聰明，會從散步路線去發現哪家店有冷氣、哪家店沒有，其中牠看到麵包店自動門打開了，就會趕緊鑽進縫裡撐開，接著再大喇喇地趴下來，不管媽媽怎麼拖、怎麼喊，貝莉莉就是一臉「我不走」的大爺臉。

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▲貝莉莉只想待在麵包店吹冷氣。（圖／粉專《貝莉莉的挑食狗生》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



媽媽好氣又好笑的說，「她真的很厚臉皮！我趕緊給牠抱起來，跟店員說不好意思，然後店員就笑說『牠是不是把這邊當成自己家了XD？』真的快被牠給氣死，臉皮有夠厚的啦。」

▲除了麵包麵，貝莉莉也喜歡躺在各種路邊。

▲路邊。



▲花店與餐廳。



▲令媽媽崩潰的瞬間。



▲玩具店。



我行我素的貝莉莉，只要四隻腳累了，就會直接躺下，不管是處在多車的大馬路上，還是在人很多的地方，完全沒在管他人眼光。「牠真的會一秒躺在地上，所以周圍的人都覺得牠超好笑，因為牠的臉很兇，然後行為很白癡！而且牠躺下來就不會理任何人，就算是狗狗來找也一樣。」因此媽媽得抱起傲嬌的貝莉莉，不然牠一定賴在地板死不走。

▲貝莉莉聽到媽媽喊「抱抱」，就會立刻起身跳過去。

▲在家裡懶懶的樣子。



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