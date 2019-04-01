生日趴玩太瘋！柯基「四腳朝天」躺著洗澡　媽傻：是在做SPA嗎

寵物小組／綜合報導

乖的永遠是別人家的狗！桃園平鎮區飼主葉心芸幫1歲小柯基「Minnie」慶生，首先帶牠去吃生日大餐，再帶牠去游泳池游泳。沒想到一整天的行程這樣下來，Minnie玩的好瘋好累，晚上洗澡竟然躺成「一直線」，讓媽媽看了好笑又傻眼，直呼「是在做SPA嗎？」

▲Minnie：右邊腋下再加重一點～謝謝。（圖／網友葉心芸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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從媽媽錄下的影片中可見，Minnie已經累到不成「狗形」。只見牠頭頂在磁磚邊，肉肚肚整個大開＋躺平，四腳朝向天空，任由爸爸拿蓮蓬頭沖肚子。可愛的Minnie非常享受洗澡服務，眼睛迷濛到不行，模樣好像「大爺」一般。

▲沒看過洗澡洗到這麼爽的狗。



以為Minnie愛洗澡？那就錯了！媽媽表示，Minnie平時洗澡會一直想要逃跑！當天看到牠這樣洗，「整個心快被牠融化了，想說怎麼這麼可愛啊！牠明明就不愛洗澡呀，哈哈哈！」

▲Minnie就像小朋友一樣，會坐著看電視，睡覺則跟爸爸媽媽一起擠。

媽媽將Minnie爽爽洗澡的樣子，分享到《有點毛毛的》臉書社團，網友看完紛紛回應，「也太會享受」、「舒服～右邊腋下再幫我加強一下」、「小寶貝真是太乖了」、「別人的狗狗都是天使」、「真乖，我們家狗很會逃」、「好可愛～感覺好舒服」、「好乖好享受喔」、「那個肚子好可愛喔XDD」。

▲Minnie的生日套餐！



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