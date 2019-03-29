遭同學質疑！霸氣鸚鵡妹送哥哥到教室　媽笑：很好比康有放大

▲難得破例一次，希望兒子能記得「媽媽再忙也沒忘記要愛你。」（圖／網友佳螢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

因為破例有了美好的珍貴回憶！宜蘭市飼主佳螢這天一如往常地載小二兒子上學去，平常只送到校門口，當天心血來潮，想說兒子生日，要送他一份小驚喜！立刻派出愛鳥「阿醜」護送他到教室，這下兒子開心極了，興奮到不行。

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個性叛逆又霸氣的金剛鸚鵡「阿醜」，乖乖站在哥哥的書包上，一路左看看右看看，觀察沿路風景，同時也吸引超多小朋友好奇圍觀。佳螢笑說，「當天破例滿足他的小小虛榮心！然後阿醜那天也很興奮喔～比康（鼻孔）一直有在放大。」

讓阿醜陪哥哥走到教室門口，其實還有另外一個心疼的原因，就是同學都不相信他有養鸚鵡。佳螢表示，「在宜蘭養鸚鵡的人其實很少，飼養鸚鵡也不是那麼普遍，很多同學覺得兒子在騙人！儘管自己蠻忌諱小孩拿家中鸚鵡去炫耀，但是面對同學們的質疑，我也是會捨不得的，所以那天讓妹妹陪哥哥走一小段路。」；同時也笑說「兒子那天心情霹靂無敵好的，因為我是到了學校才跟牠說阿醜可以陪你上樓，他也知道沒有第二次了，所以都沒有來吵。」

「小孩要的其實不是出國，也不是昂貴玩具，只是一顆真誠陪伴的心！讓他知道大人沒忘記自己，就算只是每天一起研究黃豆又長高幾公分。」她說道，其實教育孩子很勞心，怕他會有愛現的心態，又擔心他被質疑會受傷，所以當媽媽真的很為難，想說剛好有個特殊的節日，破例一次，藉此兩全齊美！

至於可愛的阿醜不黏弟弟，反而最愛媽媽，大多時間站在她身上，當天聽從媽媽指令，很乖地站在弟弟身上配合。佳螢笑說，「牠真的很愛我，愛到破窗殺進來找我！」但牠也常常被唸說「是隻邪惡又欠揍＋地獄來的鳥」。

細數阿醜的惡行，牠會在早上八點多咬破紗窗，探頭進來叫人起床，或是咬爆隔板、破壞家具等，害媽媽得花好多錢來維修，直呼「養了牠發現自己淡定功力更上N層樓」。

▲阿醜衝破紗窗要找媽媽。



佳螢將兒子與愛鳥的背影照，PO到鸚鵡社團分享，許多網友看完紛紛大讚，「阿醜跟弟弟的書包同系列ㄟ」、「阿醜好幸福，可以跟著哥哥一起上學～」、「很驕傲的表情，其實最主要的是我沒有說謊」、「這真的會是孩子一輩子的美好回憶」、「老師老師，有人蹓鳥」；同時也有很多家長在底下討論孩子教育問題，「孩子帶自己心愛的寵物上學很好啊！可以交到很多朋友，也可以當最佳動物與人的親善大使，但這個關鍵在於學習與同學分享自己寵物的故事及生態，而不是炫耀，這樣你兒子在成長的過程可以增強社交能力及同理心的發展，未來將會成為很棒的一個人！」

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▲阿醜最愛媽媽了。