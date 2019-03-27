海鷗踩小步伐偷走玉米片！到手加速逃離　門口還有同伴把風

▲海鷗知道自己在偷東西，走路竟然小心翼翼。（圖／翻攝自YouTube@Seri Lee）



寵物小組／綜合報導

這是史上最縝密、最可愛的偷竊集團！一名中國大陸網友在國外超商，目睹到一隻小海鷗，竟然躡手躡腳得走進來，瞄準目標後，迅速偷走玉米片，如此聰明的行徑令他連續大喊3次「真聰明」，超萌的模樣上傳到網路，讓許多人想要立刻「抱緊處理」。

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從影片中可見，小海鷗趁著商店沒人，踩著零碎小步伐，鬼鬼祟祟地溜進去！找到最熟悉的櫃位後，一個「快嘴神叼」，立馬將小零食叼緊！其中牠還先小心翼翼假裝沒事，等到快要踏出門時，一個「快腳飛奔」，立刻逃出去與同伴開心享用。

這隻聰明的小海鷗已經不是第一次偷零食了，之前牠也被人目睹到，跑進店裡叼走同款玉米片！當時牠奔到門外時，還有一名成員在外頭把風，兩隻再有默契地展翅逃離。逗趣的影片也被網友上傳到「爆笑公社」，網友看完笑說，「欸你沒付錢」、「哈哈哈太可愛了，竟然還有同夥」、「外面竟然還有一隻把風」、「報警也沒用，因為都長一樣」、「笑死我啦xdd牠們知道自己在偷東西欸」。

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