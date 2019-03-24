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開監視驚見屁汪「偷看電視＋打哈欠」　網笑：小朋友坐太近了啦

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▲開監視器驚見屁汪「偷看電視還打哈欠」！網笑：小朋友做太近了啦。（圖／網友Chia Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

小朋友坐太近了啦～請後退！（圖／粉專小熊&胖丁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

家裡有了寵物攝影機，毛孩的隱私全部被看光光！飼主Chia Chen上班時間，利用中午空檔打開寵物監視器，看到家中的小屁孩「胖丁」竟然坐在電視機前，專心看卡通的樣子「好像人」，此景令媽媽直呼「立馬想到寵物當家的片段XD」。

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▲開監視器驚見屁汪「偷看電視還打哈欠」！網笑：小朋友做太近了啦。（圖／網友Chia Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看到打哈欠的胖丁...

這天家裡都沒人，只有胖丁一狗在客廳。只見小胖丁「近距離」坐在電視機前，電視的亮亮螢幕就閃在胖丁臉上。可愛的牠似乎看了很久，還不時愛睏「打哈欠」，等到阿公回來了，才結束剛剛偷看電視的行為。媽媽表示，「電視應該是我爸出門忘記關，然後沒人在家牠很無聊，想說打開攝影機看牠在幹嘛，結果就看到這幕XD很好笑！」

▲開監視器驚見屁汪「偷看電視還打哈欠」！網笑：小朋友做太近了啦。（圖／網友Chia Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

逗趣的短片在寵物社團PO出，網友看完笑說，「小朋友坐太近了啦～後退！」其它人也回應著，「靠太近囉，會近視喔」、「太可愛啦～跟小朋友一樣」、「胖丁在看電視打哈欠 哈哈哈」、「哈哈哈我家米寶也會看電視」、「胖丁484電視兒童」、「一直打哈欠，不去睡覺還看電視哈哈」，還有人笑說「不要跟我說是胖丁自己開電視喔」。

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▲開監視器驚見屁汪「偷看電視還打哈欠」！網笑：小朋友做太近了啦。（圖／網友Chia Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖丁還有一個好朋友「小熊」，兩隻感情相當好，

 

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關鍵字： 小熊&胖丁寵物監視器看電視米克斯

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