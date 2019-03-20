喵：快幫朕檢查龍體～　來好朋友野餐日免費幫「寵物健檢」

▲喵：記得要幫朕檢查身體健康喔～（圖／嬌寵醫生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

毛小孩是我們的家人，為了保護牠的身體健康，每年都應該安排健康檢查。《ETtoday新聞雲》舉辦的2019全台最盛大的「ETtoday好朋友野餐日」，將在3月30日於大直美堤河濱公園登場，當天帶著毛小孩來野餐、曬太陽，還可以順便幫牠們做「寵物健檢」，活動不僅好吃又好玩，還可省下看醫生的荷包。

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▲飼主帶著寶貝來健康檢查。（圖／記者林韋辰攝）

這次活動與「ProudPet嬌寵醫生」醫療團隊合作，由獸醫師、也是嬌寵醫師App創辦人「陳正倫」帶領，活動當天設攤，替前來野餐日的毛孩進行免費的健康檢查，項目共分三大類，有「健康檢查」、「醫療諮詢」、「清潔教學」。據悉，獸醫師都會建議寵物每年得定期安排健康檢查，尤其毛小孩不會講話，又很會忍痛、忍耐，必須得靠主人細心的觀察力，才有可能發現寵物的不舒服，而年邁的寵物更要多加注意。

▲陳正倫醫師聽著柴柴心跳。（圖／嬌寵醫生提供）



醫師陳正倫之前替1000隻毛孩做義診，從那次經驗中發現，毛孩耳炎問題佔3成，牙結石、齒炎佔3.5成，皮膚問題佔2成，而膝關節問題的品種犬竟然高達4成左右。因此這次健康檢查部分，醫師利用視診與觸診，替毛孩的外觀做檢查外，同時注意髖關節與膝關節健不健康，有沒有退化或受損等檢查。

現場也歡迎飼主詢問各種醫療諮詢，團隊提供居家衛教、寵物行為學等知識，並教導飼主可以怎麼餵食更健康的食物給寶貝。同時也有「口腔、耳道、肛門腺」等清潔教學，讓毛爸毛媽可以帶著豐富的飼養知識回家，進一步讓寶貝更健康、更了解無法說話的牠們。

＊聲林之王見面會、百攤嚴選市集，詳細資訊都在「野餐日官方網站」

▲品種狗常有膝關節問題。（圖／記者李毓康攝）



「ETtoday好朋友野餐日」當天還有很多好玩活動，例如配著音樂來野餐，吃飽可以走走逛市集、觀看超萌的毛小孩走秀，學習如何幫寵物修修臉。如果參與寵物相關的活動，還可獲得「ETtoday寵物雲商店」的美容優惠券，完全就是超適合帶毛小孩來玩的天堂！

▲初夏～陽光正好，野餐正好！（圖／記者林韋辰攝）



2019年「ETtoday好朋友野餐日」就在3月30日，大直美堤河濱公園等你唷！現場還有聲林之王台北首場見面會、美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

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▲快帶毛孩一起來參加「好朋友野餐日」。（圖／記者林韋辰攝）

3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

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