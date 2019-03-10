趁家人不注意...98歲阿嬤「偷甩逗貓棒」逗孫：金促咪～

▲98歲的高齡阿嬤化身貓奴，開心逗弄著咪咪。（圖／網友蘇芷玉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

養貓有助於老人身心健康！住在新北市汐止區的98歲阿嬤，平常不主動跟3歲喵孫「咪咪」玩，只會靜靜看著家人逗牠。這天阿嬤趁著大家不注意，偷偷拿起逗貓棒，在喵孫面前甩啊甩，如此溫馨場景讓孫女蘇芷玉看完覺得可愛又感動。

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從影片中可見，阿嬤本來在看電視，突然拿起桌上的逗貓棒，成功吸引咪咪的注意力。這下咪咪開始興奮地追著跑，一下伸手抓抓，一下跳到椅子上要玩，只見一旁的阿嬤玩得好開心，露出慈祥笑容，笑說「金促咪～（真好玩）」。

▲蘇芷玉說，「看老人逗貓好有趣XDD」



飼主蘇芷玉笑說，「還蠻感動的！咪咪成功收服了老貓奴。因為阿嬤平常沒什麼跟貓孫互動，都是坐在椅子上看我跟我妹逗貓，然後在旁邊笑！而且阿嬤本來也沒有很喜歡貓，只覺得我們幹嘛亂撿貓回去跟她住！」

可愛的咪咪是蘇芷玉撈回來的流浪貓，當時想說TNR完要原地放回，殊不知咪咪真的太黏人、太親人，覺得很不捨，於是自己收編。「撿咪咪回來時經過幾番波折，2016年底才去阿嬤家！」同時蘇芷玉也想藉此向大家呼籲，「領養代替購買，領養不棄養，米克斯只要有心照顧，一樣可以白白胖胖的喔XD。」

▲咪咪超級親人的～



飼主蘇芷玉將阿嬤逗貓孫的短片分享到貓咪社團，吸引近5000人按讚，網友看完紛紛在底下留言，「孫子要失寵了」、「阿嬤面相飽滿有福氣的說」、「真的很開心阿嬤也在運動」、「這畫面好有愛，超棒的」、「阿嬤好可愛喔！之後，阿嬤眼裡的孫子只有貓而已」、「好逗趣的畫面....阿內阿嬤一定ㄟ呷百二ㄛ！」、「阿嬤的笑聲好可愛」。

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▲咪咪已經成功征服阿嬤的心。

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