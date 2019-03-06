大黑狗衝出「咬爆瑪爾頭」重摔牆面！婦人牽牠快步離開

▲可愛的瑪爾濟斯Momo遭黑狗咬死。（圖／翻攝自Lin_Momo臉書）



寵物小組／綜合報導

一如往常的散步路線，竟成為死亡之路。新北市汐止一名林姓飼主3日帶著瑪爾濟斯Momo到汐止火車站一樓散步上廁所，正彎腰撿起Momo便便時，忽然感覺牽繩「猛烈晃動」，下秒見愛犬的頭竟然遭大黑狗「懸空咬住」，下秒爆頭重摔牆面，當場大失血死亡，遛黑狗的女飼主則快步牽狗離開，令Momo的主人相當氣憤與難以接受！

主人在粉專「Lin_Momo」表示，婦人當下只站在旁邊觀看，神情平淡，未做出任何制止動作及反應。主人崩潰提及，「大狗不斷咬著我家momo的頭，小狗血流不止，當場疑似被咬斷動脈；咬完之後還將Momo甩出，導致Momo頭顱大力撞擊地面及柱子，當場頭顱破裂二度傷害。我將momo抱起時已無生命跡象。」

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事情發生後，牽狗的婦人看著Momo「抽搐發抖」墜地，沒有太大反應，反而快速將狗帶離現場。Momo主人也找到目擊證人，「在對面陽台的目擊者看見，婦人對著自己的黑狗說：『為什麼要衝出來？為什麼要衝出來？』」。

Momo主人將當時的監視器畫面po到粉專，希望汐止火車站附近的居民，可以幫忙找尋畫面中的女婦人。 以下為貼文全文：

新北市動保處處長陳淵泉說，大黑狗咬死瑪爾濟斯顯然是隻具有攻擊性的犬隻，飼主沒將牠戴上嘴套，造成瑪爾濟斯身亡，此事涉及動保法與民事上的賠償責任。

陳淵泉表示，農委會公告比特犬、紐波利頓犬、日本土佐犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬及這6種狗為危險犬隻。不只這些狗狗外，飼主平常也要觀察犬隻行為，若是會咬人、咬狗，也算是具有攻擊性。帶具有攻擊性的犬隻出入公共場所，務必繫上狗鍊、戴上嘴套，同時應有成年陪同。如果沒戴上嘴套，可處飼主3萬到15萬的罰緩。