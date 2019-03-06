萌汪「尿滿尿好」8片墊子！一臉驕傲　網友笑：在擺陣嗎？

▲阿福：媽媽～快點稱讚我很厲害！（圖／有點毛毛的／網友姣汝陳‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

很好很好～一片尿墊也沒浪費！飼主姣汝陳5日在《有點毛毛的》社團分享照片，PO出7歲愛犬阿福「尿滿尿好」一圈的尿墊，如此壯觀的場景不禁讓網友笑問「是在擺陣嗎？」

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媽媽貼文表示，「尿好尿滿，然後媽媽就要清理環境了，有人的毛孩也是這樣子養大嗎？」從照片中可見，阿福站在尿墊中間，一臉驕傲地看鏡頭。只見牠身邊的8片墊子，各自沾滿黃色尿液，可見牠尿得相當精準。

媽媽表示，阿福是領養而來的，平常最喜歡喝水水，不願意在外面尿尿，只習慣在尿墊上尿尿。網友看完阿福的尿尿照，熱情在底下討論自家毛孩的尿法，又或是使用禮貌袋最划算等等；同時許多網友大讚阿福很棒、會乖乖尿尿，「好棒，我家兒子四處抬腳尿尿」、「都有尿在尿墊上算很厲害了」、「棒棒的，羨慕啊」、「牠很乖餒，都尿在尿布上面。」

▲6招訓練狗狗定點大小便（圖／寵物百科 提供）



如果飼主想要教會狗狗定點尿尿，可參考以下小撇步：

1、觀察作息時間

一般在吃飯、玩耍、睡醒後的15～30分鐘將會大小便。期間，主人將狗帶至設定為廁所的地點，陪伴並給予指令提示，直到大小便的完成。主人切莫心急，陪伴時間將逐次縮短。

2、當下立即獎勵

在狗大小便的瞬間，主人請用誇張和溫柔的語調讚美狗。但請不要在狗已經大小便完畢，或是拿有大小便的報紙再獎勵狗，效果不大。讚美請把握當下，狗較能理解，效果較佳。

小叮嚀：訓練期間，請忽略狗的錯誤，只要獎勵對的行為即可。

3、全家人的配合

指令不明確且多變，容易讓狗產生混淆，最終導致訓練失敗。請主人在訓練之前，統一指令，讓教導的期間，全家人都能用相同的指令教導狗大小便。

4、獎勵方式注意

不一定要用食物獎勵，盡量用口頭或是溫柔輕撫等等的方式獎勵。避免狗為了獲得食物，而不斷表演大小便的情況發生。獎勵方式很多，可根據狗的喜好程度和情況來挑選獎勵方式。

5、長期耐心教導

除了教導期間主人要耐心外。在狗能夠成功定點大小便後，主人仍要持續耐心的陪伴狗大小便，讓狗習慣。唯有長期不斷的反覆練習，狗才能真正的學會定點大小便。

6、室外操作方式

若要到室外進行大小便，請主人帶有狗大小便的報紙，剪碎並密集撒在你期望的地點。一樣是在狗大小便的瞬間，給予獎勵。盡量廁所後，再散步，並且只有在廁所才能嗅聞地面。

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