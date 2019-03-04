巷口有車禍！「里長狗」大聲汪汪通知　見救護車來安心去散步

▲寶弟：媽媽！那邊發生車禍了！（圖／網友詹愛莉‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

這隻可以去選里長了！桃園市中壢區有隻3歲大的米克斯「寶弟」，個性活潑外向的牠，喜歡觀察這世界，只要發現哪裡怪怪的，就會大聲呼叫媽媽。這天牠跟媽媽要出去散步，結果在巷口遇到車禍，當場「便便不拉了」，一直停在馬路對面汪汪叫，叫大家快點CALL救護車！

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等到救護車、警察來後，寶弟瞬間消音，靜靜站在馬路對面觀望著。媽媽詹愛莉說，「過馬路的時候，牠一直看著倒地的機車，還在附近尿了幾泡尿。要等牠親眼看傷患上車，才放心地去散步。」此舉也令她納悶，「這孩子到底是熱心...還是雞婆呢？」

▲媽媽說，當時很多路人都誇讚寶第很聰明！

寶弟對於環境特別敏感，什麼事情一定要讓牠鑑定、看過，才可以順利過關。媽媽說，「之前對面人家的羊奶送來，牠就一直吠，吠到我得開門讓牠下樓，給牠聞過一遍後，才可以順利進來。」；「有一次晚上我們在公園玩，對面馬路有個醉漢，走路晃來晃去，牠也吠人家，心想人家在對面，到底關你什麼事情呀！」

寶弟真的很愛叫，但是叫聲通常是保護媽媽。媽媽笑說，「有時候自己被牠的叫聲嚇到，因為我明明沒聽到門外有奇怪聲音，可是牠卻聽到了！」同時也提到，「寶弟真的超保護我的，平常在家爸爸要靠近也不行。」

媽媽將寶弟的雞婆行為分享到米克斯社團，網友看完紛紛笑說「寶弟是里長狗」，「好適合當里長」、「好暖心的孩子阿～」、「原來是里長伯？」、「牠最適合做里長伯啦XDD」、「這就是米克斯的獨特、可愛的地方。恭喜版主有個這麼貼心的家人」。

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▲非常愛管閒事的汪星人！

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