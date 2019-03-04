馬甲辣妹車頂跳鋼管！小色狗「轉頭猛盯」...衣服還露香肩

▲歐巴看著辣妹目不轉睛。（圖／有點毛毛的／網友歐巴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

這個兒童不宜啦！桃園雞腿店的白貴賓「歐巴」平常擔任小店長外，還會吸引美女前來消費，不過這天牠沒有好好上班，竟然偷偷看著街上的鋼管女郎跳舞！令在場媽媽尷尬，「歐巴！你...這樣好嗎？」。

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這天毆巴顧的雞腿店，對面來了一輛吉普車，車頂站著兩個穿著清涼的馬甲辣妹，只見她們性感扭腰、魅力四射。這時顧店的歐巴，被熱鬧的音樂給吸引，忽然轉頭盯著美女看，身上的衣服掉下來了都不知道。

▲衣服還露香肩！



媽媽將歐巴的癡漢一面，分享到《有點毛毛的》社團，網友看完直呼「歐巴～母湯喔」、「歐巴，顧眼睛齁！」、「看到美女眼睛都亮了」、「小朋友不行哦～兒童不宜。」、「還給我露肩」、「果然愛美女」。

可愛的歐巴很乖巧，從小就習慣在店裡，如果無聊的話，就自己找客人玩。媽媽笑說，「牠不吵也不鬧，客人都習慣了XD，像是鄰居小孩來都會摸一摸牠，等炸物時跟牠玩打發時間。不過路過的人遠看都以為是玩具，然後歐巴站上來大多都是要看狗，看路邊流浪狗啊，或是其他人牽著狗經過，牠都會很興奮、很激動。」

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▲歐巴顧店的樣子。

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