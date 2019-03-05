抱怨媽媽太晚回家！搞威柴「斜眼瞪人」碎念　網萌暈：想被牠兇

▲媽媽太晚回家，被毆巴臭唸一頓！（圖／粉專《白柴/歐巴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

有沒有看過這麼愛碎碎念的狗狗！住在台中東區的柴柴「歐巴」，這天很生氣媽媽很晚回家，氣得坐在沙發上碎碎唸，眼睛還不看著對方。媽媽好氣又無奈地跟牠對話，並將整個可愛過程錄下來。

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影片中，歐巴坐在沙發上，撇著頭、用瞇瞇眼看著主人，嘴巴不停「凹嗚凹嗚」，媽媽就問牠「你幹嘛？生氣什麼？」歐巴不理牠，繼續對著空中罵人，最後媽媽叫牠「小小聲好不好～」，歐巴則開始降低音量，用很溫柔的聲音說「好喔～」。

媽媽表示，「前幾天連假（我們）都在家陪牠，星期一大家突然要上班上課！然後我太晚回來，讓牠等很久！不知道牠在生氣什麼，凹嗚凹嗚的。」同時也笑牠，「原來毛孩也有星期一症候群啊～還會斜眼罵髒話。」

▲歐巴超會「斜眼看人」。



媽媽將小短片PO至《有點毛毛的》社團，有網友看完直呼好萌，笑說「好想被他兇」，其它人也留言，「恭喜，發展出共同語言」、「歐巴整天沒看到媽媽了，媽媽回來一定要凹嗚一下給媽媽聽呀！」、「好喜歡牠太可愛了」、「歐巴 : 偶不爽～因為馬麻今天上班！」、「也太可愛太聰明了」。

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▲歐巴：下次再這麼晚回家試試看！

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