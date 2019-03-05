神奇鑰匙召喚術！2樓陽台「紗門自己開」...網嚇歪：見鬼了

▲紗門忽然用力往右邊移動！（圖／網友胡婕畇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

奇怪？紗門怎麼會自己動！高雄市三民區一名飼主胡婕畇每次下班回家，必定先在1樓空中搖搖鑰匙，接著會看見2樓的陽台紗窗「自己開」，下秒再見到一顆柴柴頭「探出」，神奇的「鑰匙召喚術」萌翻許多喜愛寵物的網友。

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影片中，媽媽將鑰匙舉到空中，用力搖啊搖，過了一秒鐘，紗門突然往右邊開啟，一隻黑柴TORA默默從隙縫探頭，用「極度淡定」的神情盯媽媽，好像在說「咦？我的撿屎官回來囉？」；此景已經療癒媽媽心，直呼「撿屎官覺得下班看到牠～心情都好了。」

▲黑柴：咦～我家撿屎官回來囉？



「果然沒白養！」媽媽笑說，「我在樓下想說拿鑰匙搖搖看，看牠會不會知道我回來了，想不到牠竟然知道我的鑰匙聲，叫牠的名字也會跑出來呢！」；聰明的TORA開窗技術無師自通，自己突然學會，平常也用這招到陽台尿尿，但是「牠只會開，不會關」。

▲活潑的TORA已經3歲，看見媽媽回家會搖尾巴＋哼哼叫。

▲偶爾會擺出「厭世的表情」。



媽媽將「神奇鑰匙召喚術」分享到柴犬社團，有網友看了嚇到，笑說「想說怎麼見鬼了，門為什麼會自己動」，其它人也留言著，「冤念的柴～」、「好厲害喔，會自己開門耶」、「好可愛喔」。

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