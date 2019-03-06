屁孩不見了！找半天發現牠「隱身地毯」　網萌翻：再養3隻剛剛好

▲很會選位置睡覺的阿財～（圖／網友Ariel Hsu 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

猜猜看～小朋友躲在哪裡！台南市東區的飼主Ariel Hsu在寵物社團《有點毛毛的》PO照片，分享自家愛犬「阿財」的兒時萌照。只見牠超會挑位置，竟然隱身在腳掌地毯的爪子處，還一臉舒服地呼呼大睡，整個「超強隱身術」被姐姐給拍下。

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照片中的阿財約1個月大，當時姐姐買了大毯子，準備給毛孩們睡覺用，殊不知小阿財很聰明，第一個衝去上面睡覺。姐姐表示，那天跟媽媽突然找不到牠，整個快嚇死，最後發現牠竟然躺在其中一個爪爪上。「真的又氣又好笑，氣是因為我們找不到牠所以擔心，好笑的是躺得位置太妙～太可愛了」！

▲小朋友剛好隱身在爪子處。



姐姐也提到，家裡養的毛孩都是流浪狗。「我們家養一公一母，然後讓我們很驚訝的是，牠們居然趁我們不注意時，偷偷懷孕，生下了4隻狗寶寶，其中2隻夭折，剩下『恭喜發財』兩兄弟。」

▲阿財個性好且溫馴，還很會察言觀色唷！



姐姐將阿財的逗趣照貼出後，吸引2000多人按讚，網友紛紛在底下留言，「好古錐喔～」、「好可愛，好會挑位置躺喔」、「好神奇喔，要找一下」、「那麼小一隻，好有規矩，好乖、好萌！」、「我的媽真的是太可愛了！」，還有網友笑說，「再多養3隻剛剛好，哈哈哈」。

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▲阿財的尾巴是愛心造型！

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