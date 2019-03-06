講不聽！市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」保護牠

▲貼心告示牌讓黑皮不會被踩到，還順便兼職賺「罐罐錢」。（圖／網友‎黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

「整條路這麼寬，牠就是喜歡睡在路中間」。馬來西亞檳城洲北海區的阿波羅巴剎菜市場，有隻可愛的賓士貓「黑皮」，牠總是喜歡大喇喇地睡在馬路中央，當個小路霸。跟黑皮感情很好的菜販‎黄秀蓮‎則搞笑替牠「製作路牌」，提醒用路人要睜大眼睛看清楚囉！

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這天黑皮又倒在路中央，舒舒服服地睡午覺，‎黄秀蓮‎每次見到，都很擔心牠被踩到，於是靈機一動，寫了一張告示牌「此路是我的！」，並在旁邊放個小盒子，上頭些著「買魚錢」，搞笑替牠自己爭取飯飯錢。

‎黄秀蓮‎笑說，「‎黑皮在這邊流浪一段時間了，也在這邊住下來，每天早上都會出現，可是牠又偏偏喜歡睡在路中間，有時候很擔心有人會踩到牠，把牠抱到旁邊，沒多久牠又會鑽出來，真的快要被牠氣死啦！」

▲「整條路這麼寬，牠就是喜歡睡在路中間」，‎黄秀蓮好氣又好笑地說。



黑皮跟著告示牌一起在路中躺著，有路過的客人還真的給牠「投零錢」。‎黄秀蓮笑說，「每一個經過的人，都會留下來拍照，有一個路過的『安哥』，問起牠的狀況，還給牠錢，叫我給牠買魚吃XD。」

▲路過的小朋友停下來摸摸牠。

‎有點傲嬌的黑皮很親人，在市場受到許多攤販、顧客喜愛，有吃有喝，並且最愛找黄秀蓮蹭飯吃。黄秀蓮說，「牠是一隻母貓狠親人，不挑食，可是牠會欺負另一隻公貓！現在還習慣我叫牠黑皮，聽到我在叫牠，牠就會跑出來。」

由於黄秀蓮家中有養狗，黑皮會害怕且排斥，因此無法順利收編，想替牠找新主人，但是送養過程頻頻碰壁。「我問了很多人，可是很多人看到貓貓是黑色，還有一腳是白色的，都因為迷信而不要。」；目前黄秀蓮也觀察到黑皮懷孕中，等牠生完再帶去結紮，並且放在市場照料牠。

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▲黄秀蓮幫黑皮蓋「葉子被被」，左邊的白色貓咪是黑皮最愛欺負的對象。

▲若要過此路，留下買路罐～



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