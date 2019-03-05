別再靠近啦！黑柴妞遭爸「出手壁咚」　眼神飄移超無奈

▲碗粿：夠了喔～快點給我走開！（圖／網友Vivi Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

「這位妞的眼神跟動作實在太會演了！」彰化縣員林市的飼主Vivi Lin拍下4歲黑柴「碗粿」遭爸爸壁咚的場景，只見碗粿不是很開心，一直出掌要將爸比推開，整個模樣令她哈哈大笑，笑說「拔拔幹嘛熱臉貼冷屁～碗粿根本不會理你啊！別讓自己丟臉了」。

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照片中，爸爸把碗粿逼到牆壁，接著一手撐著，深情凝望著牠。雙方僵持了5到10秒鐘，可是碗粿不想看爸爸，眼神飄向旁邊，試圖用手趕走。媽媽笑說，「那天爸爸想說壁咚碗粿讓我吃醋，結果誰知道碗粿完全不領情，還擺出這個表情，媽媽我完勝！」

▲碗粿只願意露半臉給爸爸親。



可愛的碗粿平常跟爸爸住，偶爾才會看到媽媽，因此每次見到她都會很開心，表現出超級興奮的一面。同時媽媽也說牠是「小公主霸王」，「因為牠跩跩的，平常也叫不動，除非有食物在手裡。」

▲碗粿會陪爸爸上班，非常乖巧！



媽媽將碗粿遭壁咚的照片，分享到柴犬社團，吸引2000多人按讚。網友看完紛紛回應，「整個少女害羞樣，超有戲！」、「柴：你想做什麼」、「太over了受不了～～」、「柴：老爺～不要啊」、「眼神無奈欸哈哈」、「被壁咚的不要不要」。

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