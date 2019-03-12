誰把我的燈關了！混種阿金包成「無臉男」　路人嚇歪以為有熊

▲汪：是誰？是誰把我的燈關了！（圖／粉專《我的女孩sandy》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

全身包好包滿不外露！來自台北的混種阿金「Sandy」這天跟媽媽出門，結果遇上滂沱大雨，媽媽情急之下，只好拿出機車上唯一一件輕便雨衣，將大隻的Sandy「包成無臉男」，她在全身淋濕的情況下騎車衝回家。

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照片中，Sandy坐在機車踏板上，一臉無奈地看向媽媽。只見牠身體包緊緊，眼睛整個被遮住，只露出一顆小鼻子可以在外頭呼吸。媽媽就笑說，因為牠的毛很多很厚，回家不想要吹狗，才會將牠包得這麼緊！同時也提到，回來的路上還不小心嚇到其他路人。

▲面露無奈的Sandy。



媽媽說，「因為牠跟雕像一樣不敢亂動，紅綠燈的時候，隔壁機車停太近，sandy很輕的聞隔壁，結果對方嚇歪，他以為有熊！」；同時媽媽將這副可愛的造型拍下，分享到寵物社團，網友看完紛紛留言，「眼睛在哪裡XD」、「眼睛勒眼睛勒@@」、「這是一個載活體的概念嗎～」、「沒注意看以為是紅衣小女孩裡的魔神仔XD」、「無臉男的概念哈哈哈哈」。

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▲Sandy的喜怒哀樂會寫在表情上。

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