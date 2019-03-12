亂咬衛生紙準備開罵！黃狗變「海豹頭」衝廁所發抖...他心軟了

▲地板上的東西很凌亂。（圖／有點毛毛的／IG@1jie_0409提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

使出這一招「天下無敵」！住在澎湖的米克斯「海狗一姐」趁著爸爸不在家，開心將衛生紙咬毀，弄得亂七八糟，眼看爸比竟然回來了，立刻衝到廁所裡面躲起來，不停發抖求原諒的樣子令爸爸好氣又好笑。

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爸爸貼文表示，「痾...我進來沒講半句話，只是看了一眼地板的慘狀...你有必要躲去廁所還抖成那樣嗎？？」影片中，走到廁所的路途中，充滿破掉的衛生紙，還有凌亂的枕頭與娃娃。走到浴室裡，看到一姐低頭縮在馬桶旁，大腿急速震動中，一臉超級害怕，爸爸無奈笑問，「抖什麼？又還沒打你...。」

▲一姐躲在廁所發抖，求原諒的樣子讓爸爸實在罵不下去。



看到寶貝知道自己犯錯，露出如此緊張的神情，爸爸瞬間心軟，直呼「心裡已經不生氣，畢竟是我選的我選的。」；網友看完紛紛回應著，「原諒牠啦！好可憐哦...」、「裝可憐才不會被修理啊」、「汪：是衛生紙先招惹我的～」、「哈哈哈哈哈哈心機狗狗，知道這招可以逃過一劫，先下手為強，臉超可愛的」。

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