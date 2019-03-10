為了吃早餐！長腿柴「搭橋樑」饋爸爸腿：分我吃一口啦..

▲橘子：快點叫爸爸分我吃～（圖／粉專《柴犬-豆芽菜有橘子》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

為了吃，再困難也都要克服！住嘉義縣新港鄉的柴犬「橘子」跟「yuma」超貪吃，每次看到爸爸在吃飯，一定鬼鬼祟祟躲在後頭，做出一些奇怪姿勢吸引注意，常常讓主人看了好笑又無奈，媽媽就笑牠們「吃個早餐也不用盯場吧...」。

媽媽說，「只要我們坐在那邊吃東西，橘子姐都會搭橋樑跨在爸爸身上。」從照片中可見，擁有超長美腿的橘子，後臀翹高高、站在沙發上，前腳則饋在爸比大腿上，可愛的牠把自己變成一座橋樑，眼巴巴望著爸比討飯吃！

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▲本汪站到腳都痠了啦...



▲Yuma也伸出手手討飯吃。



媽媽表示，為了不讓橘子輕易吃到，還特別將椅子與桌子的距離拉大，完全輕忽了橘子身體很長！「之前桌子跟沙發比較近，已經把桌子往前移了，結果還是一樣。」後來苦苦守候的橘子，終於獲得爸比口中的煎蛋。

媽媽在粉專《柴犬-豆芽菜有橘子》分享此事，粉絲看完紛紛留言，「橘子又一不小心嫵媚」、「兩隻有不同的可愛」、「誰也不行靠近」、「很修長的美腿」、「喔～姿勢很不錯喔」。

▲各種饋頭～



▲橘子（左）與Yuma（右）。



吃個早餐不用盯場吧

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