準備大口吃蛋糕！遭歐告「期待逼視」...等等鄰居狗怎麼也來了

▲好康逗相報！鄰居狗也聞香跑過來。（圖／網友Fang Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

對面鄰居好鼻師！在台中市太平區經營咖啡廳的網友Fang Lin‎，這天趁著悠哉的中午，準備細細品嚐咖啡、大口吃蛋糕時，歐告「林金黑」突然坐在面前，用很哀怨的眼神逼視，這時抬頭一看，發現門口怎麼也來了一隻，當場笑說「吃個午餐壓力好大...為什麼連對面養的也一起來了。」

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▲香腸靜靜地站在門口，用可憐電波討食物中。



「X...這樣我要怎麼吃啊！」網友Fang Lin‎笑說，那天店裡的小姐外送咖啡，回來被對面鄰居養的米克斯「香腸」給撞見，牠發現小姐手裡有食物，於是一路尾隨到店裡。「我剛好煮了咖啡跟蛋糕要吃，兩隻狗就用很期待的眼神看著我，害我吃的壓力超大！」；眼看兩隻小餓狗都不走，Fang Lin只好拿出兩份小點心交差，事後再趕緊躲起來嗑光午餐。

▲先吃一根肉條墊墊胃。



頭小小的、身體胖嘟嘟的香腸，在當地受到許多店家的照顧，常常在附近閒晃、騙吃騙喝，甚至路邊還有小窩可以躺著休息，同時牠也超常到咖啡廳光顧。Fang Lin‎表示，「我們都會餵香腸吃狗點心！之前顧店顧到一半，突然聽見喀啦喀啦的聲音，回頭看見香腸竟然跑到店裡，偷吃林金黑的飼料～哈哈哈」。

Fang Lin前陣子幫香腸除蟲，結果牠嚇到躲超遠，那段時間都不敢靠近咖啡廳，是隻很膽小的狗兒。同時Fang Lin也提到，「牠本來是對面某住家養在裡面，後來不知道為什麼變成養在外面，牠都髒髒的，但是附近店家都會照顧牠，有幫牠用窩還放飼料，真的很友善喔～」

▲▼附近店家非常疼愛香腸，還替牠做小窩。



除了幫忙照顧外面的香腸，Fang Lin家裡‎飼養的林金黑，是一隻超討厭其它狗狗的毛孩，只要看到有狗靠近地盤、吃牠東西，必定生氣汪汪叫，唯獨香腸，是牠唯一接受的好朋友。「林金黑都不會管牠喔，兩隻偶爾玩得很開心，大部分時間則平靜的互聞一下XD。」

▲金黑靜靜在門口等待香腸來玩。

林金黑本來也是一隻流浪狗，當時全身瘦巴巴、骨頭凸出，怕人也怕狗。Fang Lin‎表示，第一次看到金黑是在雨天，牠可憐兮兮、很瘦很瘦那樣，因為家裡不准養狗，我們只能偷偷餵食。後來有一天，看到捕狗大隊的車，立馬衝去附近找金黑，結果都不到，我們趕快上網查看，還真的看到牠的照片，姐姐立馬趕過去領養出來，於是打了晶片成為家犬。

回到家裡的金黑，受到父母的強烈反對，堅持要養在外面，所幸金黑會撒嬌，成功征服了他們。Fang Lin‎笑說，「現在爸爸會主動餵牠狗餅乾，還會關心飼料碗空了，或是有沒有帶出去散步，而媽媽現在則是每一天都親自帶牠出去散步。」

▲可愛的金黑笑得好燦爛，從收容所死裡逃生。



＊《ETtoday寵物雲》提醒，放養並非現今最適合的飼養方式，路上快速奔馳的汽機車、不一定友善的陌生人、流浪狗、不乾淨的水源或飲食來源，甚至寄生蟲、傳染病，對毛孩而言都是潛在的危機，而牠們獵捕的天性也可能危害到原有生態。若毛孩喜歡外出蹓躂，建議飼主可以搭配胸背帶牽繩，一起散步走走。

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