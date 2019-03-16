黏到一隻超大老鼠！貪吃英鬥「短手揮揮」：快來救我啦...

▲英鬥偷吃飼料，不小心踩到黏鼠板。（圖／網友Ava Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

雖然很可憐...但是無辜的手手太可愛啦！桃園市八德區有隻10歲英國鬥牛犬「扛拜」，這天牠趁著家人不注意，偷偷溜到後面「偷吃飼料」，沒想到回程路上踩中黏鼠板，無奈地揮舞小手手等待求救。

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從影片中可見，扛拜絕望地站在門口處，眼看媽咪默默走來，開始激動抖抖小手。只見媽媽還在說風涼話，扛拜卻一臉囧囧，好像在說「快點來救我啦...別笑了。」；媽媽笑說，「我們在客廳看電視，聽到後面廚房有怪聲，以為是抓到老鼠，沒想到是扛拜，於是邊笑邊救牠。」

▲欸欸欸～快來救我啦。



所幸扛拜的腳底角質很厚，沒什麼毛，所以拔下時不會痛，並留下些許殘膠，媽媽也趕緊抓牠到浴室洗腳。「真的是好氣又好笑欸，牠明明知道不能過去，但是仍想過去偷吃飼料！」

貪吃的扛拜個性很一哥，喜歡當老大，看到客人來家裡玩，就會跑過去迎接，平常則很慵懶，最喜歡睡覺和吃飯。媽媽將扛拜黏到黏鼠板的影片，分享到《有點毛毛的》社團，網友看完紛紛留言，「英鬥就是可愛」、「還好是短毛的，長毛會瘋掉～」、「我的媽呀這隻老鼠也太大了XD」、「牠表情太好笑了！腳腳一直跟妳揮揮手」、「汪：別錄了快救我」。

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▲扛拜愛睡又貪吃。

▲扛拜：下次不敢再偷吃了啦～



小提醒，盡量不要使用黏鼠板，因為這是殘忍的捕捉方式。如果要滅鼠患的話，應先把自身居家環境打理好、清除雜物，並斷絕食物來源、封閉牠們的通道，自然就能讓老鼠離開。

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