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有人下毒？新店社區7隻水鳥接連死亡　動保處快篩部隊揭原因

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▲有人下毒？新店社區7隻水鳥接連死亡，動保處快篩部隊揭原因。（圖／新北市政府動物保護防疫處 提供）

▲動保處禽流感快篩結果陰性，現場的番鴨外觀無異常。（圖／新北市政府動物保護防疫處 提供）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處2月初接獲新店某社區通報，得知社區內的水池有7隻水鳥接連死亡，害的當地居民人心惶惶，擔憂是否有人惡意下毒，又或是「禽流感」等疾病。所幸動保處派出快篩部隊，檢測禽流感為陰性，同時也將屍體送至家衛所檢驗病毒及毒物，結果也是陰性，這下居民得知後安心不少。

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社區飼養的水鳥，在2天內紛紛以不明原因死掉，其中包括綠頭鴨、紅面番鴨及黑天鵝等。動保處不敢大意，立即前往現場進行禽流感快篩，並排除人為下毒，也將死亡禽鳥屍體、胃內容物以及飼料採樣送家衛所進行毒物檢測，檢驗結果禽流感、水禽小病毒、鵝出血性多瘤病毒、鴨腸炎病毒皆呈現陰性，毒物檢驗結果有機磷、氨基甲酸鹽農藥也是陰性反應。動保處推測，這群水禽可能「天氣冷熱變化」造成不適所致。對此，社區唐姓管理人員表示，「確認死亡的禽鳥不是禽流感感染造成的，心理瞬間感到踏實許多」。

▲有人下毒？新店社區7隻水鳥接連死亡，動保處快篩部隊揭原因。（圖／新北市政府動物保護防疫處 提供）

▲動保處進行禽鳥採樣。

動保處說，每年10月開始至隔年3月底為禽流感好發季節，今年雲林縣、彰化縣及屏東縣分別發生禽流感疫情，截至2月27日共有8例，新北市並無發生禽流感疫情，動保處持續巡查養禽戶落實防疫情形，自107年迄今已查核115場次，持續輔導業者養禽場確實完成圍網避免野鳥進入，飼料桶亦須採密閉式，防止野鳥糞便掉落及入場啄食，落實養禽場自主消毒等衛生防疫工作，確保家禽健康，保障養禽產業安全。

動保處呼籲，最近天氣多變化，業者需加強通風及保暖設施，若有發現場內家禽異常死亡、攝食量、飲水量或產蛋量下降情形，應通報動保處處理，動保處設有禽流感快篩部隊，可即時初步檢驗並進行防疫處置，確保民眾及家禽安全。

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▲有人下毒？新店社區7隻水鳥接連死亡，動保處快篩部隊揭原因。（圖／新北市政府動物保護防疫處 提供）

▲動保處人員現場訪視。

關鍵字： 水禽禽流感家衛所

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