汪汪軍團集體過馬路！一隻原地發呆...警察叔叔急指揮：快過來

▲警察叔叔：「快點過去～不要拖拖拉拉！」。（圖／網友Yuyu Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

這是汪汪小學集體下課嗎？網友Yuyu Chang日前和朋友用完餐，開車停紅綠燈時，看見一群浩浩蕩蕩的米克斯軍團，集體結伴過馬路。其中有一隻突然站在路中央發呆，讓一旁的警察叔叔急忙指揮引導！如此可愛的場景在網路上傳閱開來，有網友笑說「導護老師怎麼不見了XD」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

影片中，汪汪軍團每隻都長得健壯又漂亮，大家團結地趁著綠燈，加速通過繁忙的路口。交通警察看到小朋友陣仗大，趕緊靠過來幫忙指揮，一邊吹著口哨，一邊揮舞棒子，好像在說「快點過來啊～」。

由於場面太可愛，很像小朋友放學，目睹的網友Yuyu Chang笑說，「覺得非常奇特～第一次看到這麼多隻！牠們從路口群體出現後，大概走了一個街區，交通指揮也幫忙引導，覺得實在太可愛也太特別了！」

▲黃色汪星人突然站在馬路中央發呆，吸引叔叔的注意。



Yuyu Chang原本擔心這些是浪浪，但仔細一看，發現牠們被照顧得很好！將影片PO到米克斯社團後，就有認識牠們的網友在下面解釋，牠們有主人，阿公會牽著牠們出來散步，每次散步的時候，附近的警衛大哥、保全都會幫忙看一下。其它網友看完也紛紛笑說，「好像校外教學」、「警察好可愛」、「可能是要去上學 」、「超級療癒好可愛，每隻都身材很好」、「其實牠們是為了4月4號兒童節的表演遊行在做演練的啦」、「我重覆看10次了...那個充滿魔性的笑聲讓我一直重覆看」。

Yuyu Chang也提到，雖然狗狗的行為反應出一些實際的問題，例如市區放養、交通安全等，但無論如何都由衷希望這群米克斯可以受到很好的保護與照顧，開開心心地過生活。

小提醒，一群狗狗未牽繩、集體出門過馬路，其實相當危險，對車對狗、對生態都不好。牠們可能被路上快速奔馳的汽機車撞上，遇到不一定友善的陌生人、流浪狗，或喝到不乾淨的水源或飲食來源，甚至染上寄生蟲等疾病，對毛孩而言都是潛在的危機，而牠們獵捕的天性也可能危害到原有生態。若毛孩喜歡外出蹓躂，建議飼主可以搭配胸背帶牽繩，一起散步走走，並且記得為牠們絕育。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影片：