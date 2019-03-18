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雨天被撈回家！浪貓點完眼藥水「拖毯毯」 衝下樓找阿嬤抱抱

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▲雨中被撈回家！浪貓點完眼藥水「拖毯毯」 衝下樓找阿嬤抱抱。（圖／網友文玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米T飛奔中：阿嬤～我來了！（圖／粉專@MiDi&米T搗蛋日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

阿嬤比較會哄孫！彰化縣員林市一隻可愛的6個月大米克斯「米T」，每次被媽媽點完眼藥水，就會咬著最愛小毯毯，衝到一樓找阿嬤「秀秀」，可愛的場景讓飼主文玟很無奈，直呼「只要點眼藥水，就不要媽媽的米T...」。

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從小就在外頭流浪，眼睛遭受感染的米T，每天點完眼藥水，就會莫名叼著最愛小被被，不停在房門喵喵叫，暗示媽咪快來開門！等到門一開，再激動拖著小毯子，飛奔下樓找阿嬤，再跑到懷裡撒嬌討抱抱。飼主文玟笑說，「很可愛～看到牠很愛阿嬤，然後媽媽我只是陪睡的...。」

▲雨中被撈回家！浪貓點完眼藥水「拖毯毯」 衝下樓找阿嬤抱抱。（圖／網友文玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這條是米T最愛的小被被。

米T是阿公從路邊救援回來的小貓，當時下著滂沱大雨，卻孤零零地站在路旁發呆，不肯躲雨也不吃東西，令人相當納悶。阿公擔心牠的身體狀況，抓牠去看醫生，才發現米T右眼受傷，再不治療恐怕失明。

▲雨中被撈回家！浪貓點完眼藥水「拖毯毯」 衝下樓找阿嬤抱抱。（圖／網友文玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米T小時候眼睛受傷，經過治療變得比較好一些。

「其實我從沒想過我會養貓！」飼主文玟試圖幫米T找家，可是沒下文，心疼這孩子眼睛受傷，需要長期用藥，決定還是自己收編好了。「我們好擔心這孩子，好幾次覺得牠應該會失明，但又發現牠慢慢再進步，小朋友也很努力地配合！」同時也發現，米T非常親人，心就像小孩子一樣，會撒嬌又純真，「養到後面覺得還是米克斯最貼心！」

▲雨中被撈回家！浪貓點完眼藥水「拖毯毯」 衝下樓找阿嬤抱抱。（圖／網友文玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米T最黏阿公阿嬤，因為他們會陪玩，又會餵很多食物！

▲雨中被撈回家！浪貓點完眼藥水「拖毯毯」 衝下樓找阿嬤抱抱。（圖／網友文玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米T不用再流浪，過著幸福的貓生。

媽媽將米T拖被被的影片，分享到貓咪社團，網友看完紛紛在底下留言，「超可愛啊」、「罩加那杯勒（台語）」、「好熟練的動作」、「阿嬤比較會哄睡」、「樓梯都被掃乾淨了」。

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關鍵字： 流浪貓眼藥水阿嬤毯子領養流浪貓

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