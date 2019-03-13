水果攤生意不好...萌犬下海背「推銷字條」：來喔～黑白賣

▲陳帶金：唉～景氣不好...（圖／網友吳芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

老闆怎麼賣～可以用肉肉買走你嗎？住在新北市的1歲米克斯「陳帶金」，這天來幫爸爸媽媽賣水果，擔任盡責的小店長。只見牠的神情沒落，孤單的小背影就坐在箱子上，看似今天的生意不太好？這下媽媽替牠想出一個妙招「招攬客人」！

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天生擁有無辜臉的小帶金，背上掛著7個大字，寫著「老闆不在～黑白賣」！很多路過的客人都笑開懷，還有人問說「阿金～你又在賣水果囉！」。媽媽笑說，「連日的大雨...阿金已經好一陣子沒工作，今天進貨有一個空箱子，牠很開心地跳上去。然後我抬頭看到牠落寞的身影...心想『唉～今天怎麼這麼不景氣』。」

▲「老闆不在，黑白賣喔！」



▲帶金是店裡的活招牌～



可愛的帶金很愛顧店，喜歡站在高高的箱子看著底下的人。有一次有個客人看到帶金爬很高，直呼「妳這樣牠會怕」，媽媽則回「那是...牠自己跳上去的」，接著把寶貝趕下來，帶金又自己跳上去，客人才笑著說，「原來是真的自己上去的」。

▲帶金很喜歡幫忙顧店。



許多客人很習慣阿金叫賣，若是當天店裡有進水果，帶金就會變成「模特兒」，替自家產品推銷！媽媽也讚牠，「有了阿金，不管怎麼拍，都會很好看！」；這次網友看完帶金的推銷照片，紛紛在底下留言，「不買水果。買帶金可以嗎」、「買水果送狗狗可以嗎？太可愛的寶貝」、「跟你買全部。太可愛了」、「哪裡哪裡～～～我要買哈哈」。

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▲帶金常跟水果拍照，擔任可愛「模特兒」。



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