西螺小黃抱緊鐵門：我不要打針～　主人崩潰請醫生來...OK打到了

▲小黃：「我～不～要～打～針啊啊啊啊！」（圖／網友廖姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

一年一度的鎮公所免費施打疫苗，集結了許多崩潰的毛孩、崩潰的飼主，還有不能崩潰的打針醫師。雲林廖姓飼主12日帶米克斯「萊蓊」到西螺鎮公所打預防針，結果目睹一隻黃色米克斯，眼神堅定地緊抱鐵門，誓死抵抗打針的模樣讓她當場笑翻，一旁的主人則尷尬到不行。

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照片中的小黃全身發抖，後腳站直，死命地緊緊抱住鐵門，宛如在說「我不要打針！」廖姓飼主則聽到黃狗的主人說，「狗狗從來沒打過針，所以會害怕！」同時看見主人無奈跑去找獸醫，請獸醫到鐵門這邊替牠打針。廖姓飼主看完直呼「覺得太可愛了吧～根本比小孩還小孩！還好醫師人很好，願意到處奔波。」

▲廖姓飼主養的萊蓊打針也緊張到不行，瘋狂抖抖抖。



西螺鎮公所舉辦的免費施打狂犬病疫苗活動，吸引許多當地民眾帶毛小孩前來排隊，廖姓飼主也會帶著萊蓊來看「崩潰盛況」，同時內心也充滿著感動。「許多人是種菜居多，會看到大家真的很願意抽空、願意花時間排隊幫狗狗打針，並且都用自己的方式運送，昨天還看到好幾台是開運菜車來的。」

▲飼主各出奇招，用不同方式載毛孩，令廖姓飼主大開眼界，「這都是很棒的鄉下味道呢。」

有一個戴著斗笠的阿婆，推著竹籠菜車，裡面載著幾隻小屁孩，廖姓飼主將這台車命名為「防止崩潰車」，「我還聽到阿嬤嗆牠們如果再吵，就放出來打架！」；礙於當天實在有太多搞笑可愛的事情，讓廖姓飼主怎麼拍也拍不完，她在去年也遇到一隻小黑狗抱緊主人大腿，拒絕打針的浮誇樣子超好笑，當時在場的人還說，「還好阿伯的褲子穿很緊。」

▲還有「防止毛孩崩潰車」亮相！



▲去年的小黑崩潰照，「我們先回家好嗎～～～」。

▲現場有許多人都笑說，「還好阿伯的褲子穿很緊。」



廖姓飼主將小黃狗的照片分享到寵物社團，笑歪2000多名網友，大家在底下討論著，「太好笑了啦」、「狗狗好聰明啊」、「山不轉路轉、路不轉人轉XDDD」、「好想去現場看一堆崩潰的樣子」、「熱鬧喔快笑死哈哈」、「真可愛。主人疼毛孩，所以願意帶著毛孩去打針；醫生也疼毛孩，願意到鐵門那裡給毛孩打針。真好，都好有愛」、「明年可能見到死抱車門不下車的」。

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▲當時來打針的狗狗。



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