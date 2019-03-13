快救北極熊！北捷淡水車廂推「3D冰層圖」...驚豔網友：知道拉環用途了

▲逼真的「3D冰層暖化圖」為期2個月。（圖／粉專@Ash Design/壹肆設計提供，下同）



寵物小組／採訪報導

快來淡水信義線搶救北極熊！設計團隊「Ash Design/壹肆設計」與「Earth Hour地球一小時」合作，耗時近2個月，終於在台北捷運淡水線完成超逼真的「3D冰層圖」，讓民眾搭乘交通工具的時間，意識到地球暖化的危機，了解北極熊與極地動物的生存正受到種種威脅。

捷運車廂中，一隻可憐的北極熊站在冰緣上，無助地緊抓邊緣，哀求誰可以救救牠！設計師Ash表示，利用冰層融化的危機感，傳達對地球的保護，「捷運車廂內剛好有一些座位，就把這些也納入設計範圍，讓站著、坐著乘客可以跟畫面互動。」

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今年的Earth Hour地球一小時活動將於30日登場，亞洲區主辦單位台灣代表歐萊德找上Ash團隊，並首次與北捷合作，共同設計出「地球一小時3D彩繪列車」。這部列車每日有18個班次，來回於象山與淡水站間，歡迎民眾快來搭捷運響應活動。

▲快伸手救救北極熊～～



只要民眾搭乘淡水信義線，就有機會在第二節車廂看到北極熊與極地動物們。歐萊德表示，因為氣候暖化的關係，牠們的生存正受到威脅！邀請大家透過彩繪特效親身感受冰層融化的危機，正視地球所面臨的氣候問題。同時也希望藉由此次活動，讓國際看見台灣，關注氣候變遷議題。

「Ash Design/壹肆設計」12日在粉專PO出如此漂亮的彩繪圖後，立刻驚艷許多網友，大家紛紛直呼「好想搭」。「實在是太酷了！想搭乘」、「來人救那隻北極熊啊！(誤」、「這景深！絕了」、「挖...這樣的情境...好像如履深淵如履薄冰，好真實喔」，還有人逗趣地說「終於知道上面拉環的用途了吼！」。

▲讓我們大家一起守護北極熊等極地動物。



！小短片！ 來看看這次捷運車廂的小小紀錄片吧，北極熊好長好長~~~

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