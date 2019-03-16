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影／夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了

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記者林韋辰／採訪報導

「不知道是不是巧合，但輪迴我是相信了！」住在台中的飼主陳又寧飼養的11歲黃金獵犬「妹妹」3年前癌症逝去，當時哭得好傷心，看著妹妹逐漸失去活力，自己卻無能為力，只能付出滿滿的愛與陪伴，同時也哭著跟牠約定「你下輩子一定要來當我的小孩喔！」，當時做完最後的約定，妹妹當天下午15:40分閉眼離世。

▲夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小女嬰的到來，讓陳又寧一家重新變得熱鬧。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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陳又寧與老婆結婚9年，沒避孕卻一直生不出孩子。直到某一天，陳又寧突然夢到一個好懷念的夢。他夢到自己莫名出現在一個大草原上，走著走著，看見妹妹在很遠的地方，當下開心大喊「妹妹」，妹妹忽然轉過頭，用好熱情、好興奮的眼神衝過來飛撲！「我當時摸著牠，問牠過得好不好，跟牠聊聊天，結果牠突然往前跑，然後再回頭看著我，之後便往前奔，奔到我看不見為止。」

▲夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳又寧描述當時的場景，妹妹跑向的地方跟這張圖很相像。

「我夢完這個夢，醒來是笑的欸！」陳又寧當下覺得溫暖與感動，因為這些年來從來沒夢過。幾天後，意外發現老婆竟然懷孕了！他推算預產期，剛好跟領養妹妹的日期差一天，那年也剛好是狗年，一樣都是女生，更奇妙的是，女兒出生的日期跟妹妹離世時間一樣，準確的出生與死亡時間只差一個時辰，種種跡象讓陳又寧與老婆感到不可思議，直呼「妹妹真的回來了！」

▲夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小女嬰目前5個月大，陳又寧夫妻非常珍惜這得來不易的小孩。

可愛的黃金獵犬「妹妹」是陳又寧從台北領養回來的孩子，從5歲養到11歲，罹癌的阿金因為癌細胞擴散、無法開刀，最後無法走路，只能趴在地板上休息，同時也變得不愛吃，直到離開的前一天，妹妹用盡全身的力氣，一邊低鳴一邊走到陳又寧身邊撒嬌。「我想牠可能在跟我道別吧」，「我一直跟牠說，下輩子要來當我的小孩。如今這孩子兌現承諾了」。

▲夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黃金獵犬「妹妹」個性活潑，生前喜歡跟著主人趴趴走。

「妹妹遵守了我們倆的約定！」陳又寧說，「上輩子的相處時間太少，只有短短的6年，能領養到妹妹真的是我們的緣分。我以為妹妹的離開是緣分盡了，誰知道這是另一份緣分的開始！這一次我們有一輩子了，這一輩子一樣會延續我對妹妹的愛！謝謝你，妹妹！」

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▲夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲上輩子結得好緣分，下輩子重新展開。

▲夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹離世的前一天，努力坐起來，與主人陳又寧合照一張。

▲夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹晚年生病變得很憔悴。

▲夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣：真的回來了。（圖／網友陳又寧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貼心的妹妹永遠活在爸爸媽媽的心中。

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關鍵字： 黃金獵犬巧合去世女嬰輪迴寵物夢境

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