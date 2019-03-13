ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

剪指甲像戰爭！自製「35塊神器」套頭秒安靜　網笑：等等被揍

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲剪指甲像戰爭！自製「35塊神器」套頭秒安靜　網笑：太空貓。（圖／網友王玉雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Odie：等等剪完你們就死定了！（圖／網友王玉雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

這招便宜又有效！高雄飼主王玉雯飼養的金吉拉Odie兇巴巴，每次舉起手手剪指甲時，牠一定會氣得大咬人，動來動去狂掙脫。這天爸爸心血來潮，想說來「自製貓頭套」，果然一套立馬見效，終於可以放心剪指甲了。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

貓奴汪玉雯笑說，「因為真的很難剪指甲，會被牠咬，所以想說自己試試看自己做。」從照片可見，Odie戴著半個寶特瓶，臉蛋被收得圓滾滾，宛如戴著頭盔，並用好哀怨的眼神呆坐床鋪，放任奴才想剪就剪、想剃就剃。

▲剪指甲像戰爭！自製「35塊神器」套頭秒安靜　網笑：太空貓。（圖／網友王玉雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲充滿哀怨的表情...

貓奴王玉雯表示，雖然還是有掙扎，但是我們的手終於不用受傷了！不然之前真的太難剪，爸爸都要和牠搏鬥。王玉雯也簡單教大家「自製神器」的方法，只要在保特瓶穿個洞洞，再用橡皮筋穿過，花個35塊錢就搞定！

▲剪指甲像戰爭！自製「35塊神器」套頭秒安靜　網笑：太空貓。（圖／網友王玉雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

可愛的照片經由王玉雯上傳到貓咪社團，網友看完紛紛笑說，「等等被揍XD」、「太空貓」、「貓咪報仇，明日不晚」、「笑噴～臉小可以，臉太大塞不下」、「看起來很讚欸」、「特價32元，我要買一組XD」、「媽呀！高招」、「牠眼神透露著：你等等死定了」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲剪指甲像戰爭！自製「35塊神器」套頭秒安靜　網笑：太空貓。（圖／網友王玉雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲剪完指甲立馬奉上肉泥安撫～

更多精采影片：

關鍵字： 金吉拉神器寶特瓶頭盔剪指甲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

原先不愛貓...98歲嬤趁沒人注意 「偷甩逗貓棒」逗孫慈祥笑：金促咪～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鸚鵡怒嗆：阿公借過阿公還錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

誰把我的燈關了！混種阿金包成「無臉男」　路人嚇歪以..

吃飽尿完...狗狗坐門口「歪頭凝望」嗚嗚叫　網友自..

亂咬衛生紙準備開罵！黃狗變「海豹頭」衝廁所發抖....

準備大口吃蛋糕！遭歐告「期待逼視」...等等鄰居狗..

為了吃早餐！長腿柴「搭橋樑」饋爸爸腿：分我吃一口啦..

趁家人不注意...98歲阿嬤「偷甩逗貓棒」逗孫：金..

影／講不聽！市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字..

屁孩不見了！找半天發現牠「隱身地毯」　網萌翻：再養..

鸚鵡怒嗆：阿公借過阿公還錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

汪汪求出門使出必殺技｢屁屁壓頭｣　把拔：臭死了

洗窗工人「高空」陪玩貼窗索吻 喵回親甜炸...網：..

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

Jessica Law羅明嘉-澤／陸龜迷宮大挑戰！

浪浪別哭-真怕養出小傲嬌？來看浪浪等家的狗會做哪些..

【侑敏頻道】又有飛碟！兔寶開心到瘋掉

好味小姐-【貓日常】真的準！？從貓咪手相透視性格

剪指甲像戰爭！自製「35塊神器」套頭秒安靜　網笑：..

正妹網紅祈錦鈅當護犬大使　帶5隻傷殘汪到西雅圖找家

帶狗散步萌娃「大字趴」氣哭　網見手中亮點狂讚：盡責..

守在巴費機前3小時！貪吃阿金手掌狂壓　埋頭狂嗑露燦..

睡醒胸悶！他裝監視器拍到「亮眼視角」笑噴萬人：差點..

姐姐來接放學！黑嘴黃走廊「百米爆衝」　小飛象耳擺動..

影／快救北極熊！北捷淡水車廂推「3D冰層圖」.....

隱藏驚喜包！凍齡汪「4個月→2歲長一樣」　網驚：笑..

西螺小黃抱緊鐵門：我不要打針～　主人崩潰請醫生來...

養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻..

坤達心疼！柯佳嬿頂10度寒流淋雨　「臉僵慘白」笑不..

淘寶400元客製USB！女買家「附圖說明」卻悲劇　..

《教師法》引教師誤解　教長潘文忠臉書發文澄清觸及1..

連俞涵日本鎌倉拍攝　一下飛機收到「外婆去世」消息淚..

鄭州6歲童下錯站「追打公車」！上車後大喊「媽」....

外籍男車窗貼「愛台灣」國旗　逆向搶停車位還嗆「為什..

多國政府邁向數位轉型　Gartner：超過半數IT..

200萬頭期款只夠買一坪　超豪宅西華富邦擠入「20..

日職／王柏融連4場熱身賽缺陣　16日會桃猿老戰友

想炒掉伊凡卡和女婿？《紐時》記者新書曝川普曾說：他..

寵物動物熱門新聞

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

虎斑貓下海拍謎片　網暴動求番號

惡霸佔車位睡覺　竟還要求車主幫..

大白鷺排排站！牠「穿錯衣服」列..

認養浪浪變教練　5點門口堵老闆

賞雪被這屁屁嚇到「後院有一隻野..

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

蝸牛轉頭看　網笑：好像帶殼兔子

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

養半年貓女兒「突然多了蛋蛋」媽..

現在必須去收容所！看到牠才知是..

聊天聽到怪聲　轉頭見貓說夢話笑..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

讀者迴響

熱門新聞

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

虎斑貓下海拍謎片　網暴動求番號

惡霸佔車位睡覺　竟還要求車主幫..

大白鷺排排站！牠「穿錯衣服」列..

認養浪浪變教練　5點門口堵老闆

賞雪被這屁屁嚇到「後院有一隻野..

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

蝸牛轉頭看　網笑：好像帶殼兔子

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

養半年貓女兒「突然多了蛋蛋」媽..

現在必須去收容所！看到牠才知是..

聊天聽到怪聲　轉頭見貓說夢話笑..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

一萬斤鯉魚「溜滑梯」下水全翻肚

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

汪汪求出門使出必殺技｢屁屁壓頭｣　把拔：臭死了

洗窗工人「高空」陪玩貼窗索吻 喵回親甜炸...網：這層要洗多久

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面