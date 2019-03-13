剪指甲像戰爭！自製「35塊神器」套頭秒安靜　網笑：等等被揍

▲Odie：等等剪完你們就死定了！（圖／網友王玉雯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

這招便宜又有效！高雄飼主王玉雯飼養的金吉拉Odie兇巴巴，每次舉起手手剪指甲時，牠一定會氣得大咬人，動來動去狂掙脫。這天爸爸心血來潮，想說來「自製貓頭套」，果然一套立馬見效，終於可以放心剪指甲了。

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貓奴汪玉雯笑說，「因為真的很難剪指甲，會被牠咬，所以想說自己試試看自己做。」從照片可見，Odie戴著半個寶特瓶，臉蛋被收得圓滾滾，宛如戴著頭盔，並用好哀怨的眼神呆坐床鋪，放任奴才想剪就剪、想剃就剃。

▲充滿哀怨的表情...



貓奴王玉雯表示，雖然還是有掙扎，但是我們的手終於不用受傷了！不然之前真的太難剪，爸爸都要和牠搏鬥。王玉雯也簡單教大家「自製神器」的方法，只要在保特瓶穿個洞洞，再用橡皮筋穿過，花個35塊錢就搞定！

可愛的照片經由王玉雯上傳到貓咪社團，網友看完紛紛笑說，「等等被揍XD」、「太空貓」、「貓咪報仇，明日不晚」、「笑噴～臉小可以，臉太大塞不下」、「看起來很讚欸」、「特價32元，我要買一組XD」、「媽呀！高招」、「牠眼神透露著：你等等死定了」。

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▲剪完指甲立馬奉上肉泥安撫～



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