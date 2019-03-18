吃不到仙貝！日本奈良鹿衝刺「怒咬」長髮妹屁股：給我拿來！

▲小鹿萌萌的外表，卻藏著兇悍的個性！（圖／網友Crinn Ong提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

就叫你仙貝快點拿過來！住在馬來西亞吉隆坡的網友Crinn Ong和姐姐、友人到日本奈良旅行，開心買了仙貝準備餵食鹿群，沒想到Crinn Ong姐姐餵到一半時，忽然被一隻怒氣沖沖的小鹿咬屁股，當場露出驚恐的表情。

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從影片中可見，Crinn Ong姐姐小心翼翼剝著仙貝，準備一片片餵食，結果四隻小鹿被香噴噴的味道吸引過來，陸續包圍著！接著，Crinn Ong姐姐還沒餵食，就想轉身離開，只見後方一隻小萌鹿，因為吃不到仙貝，加速奔向她，氣得怒咬一口屁屁洩恨！

▲小鹿：仙貝給我拿來喔！（怒咬）



看到姐姐驚慌的神情，Crinn Ong壞心地笑說「姐姐的表情超級戳中笑點啊！」；另名拍攝影片的友人Emma tan也笑說，「她當下跟我們說，真的感覺到牠的嘴巴在屁股上，可是不痛XD！而且牠們完全就是萌萌的身體，藏著兇悍的靈魂啊～」！

３

▲本鹿鹿等待食物的耐心不是很好。



根據之前《NHK》報導指出，雖然能在奈良公園近距離的接近這些鹿群並和牠們互動，但奈良縣當局表示，仍有許多民眾像是被鹿咬、鹿突然跳出來誤傷遊客等等事件發生。光是從去年到今年3月這一年以來，就發生了超過180件被鹿襲擊的通報。更比上一年增加了1.5倍。外國觀光客佔了77％，其中受傷的中國遊客更是佔了8成。通常是遊客正在與鹿群合影或是餵食仙貝的時候被生氣的鹿「襲擊」，因為這些小鹿對於食物的耐心相當有限。

雖然都不是很嚴重的傷勢，但是奈良當地還是希望遊客能夠好好對待這些小鹿，並設「鹿語」來傳達來自鹿群裡的心聲，並教導大家如何與鹿群相處。

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▲最後成功摸到鹿鹿，與牠們合好！



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