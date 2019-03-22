貴賓靠窗賞風景！開心跟姐姐「搭飛機」　網笑：這樣竟然行！

▲媽逆：人家第一次搭飛機～（圖／網友媽逆寶寶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

能跟寵物一起搭飛機，是一件很幸福的事情。粉專《媽逆寶寶》21日PO出一則可愛短片，內容是奶油犬貴賓「媽逆」靠在窗戶旁，欣賞著美麗的藍色天空、輕飄飄的白雲，快樂搭飛機的樣子令很多飼主超羨慕。

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從影片中可見，窗外有著漂亮的藍天，底下飄著一層又一層的白雲，媽逆一邊吐著舌頭，一邊賞風景。這時一旁的媽媽笑說「有沒有看到飛機？有沒有看到雲？」，等到鏡頭再放大時，驚見整場都是美麗的誤會，其實媽逆是在馬桶蓋上面賞美景啦！

▲其實...本汪只是坐在馬桶上。

網友看完短片，紛紛笑說「好可愛喔！但右上角露餡啦XD」、「英文字反光露餡」、「太有創意了」、「太幽默了」、「馬桶蓋飛機XD」、「超好笑」、「這樣也行～」、「所以是在廁所嗎」、「什麼！這樣竟然行」。

▼之前也有一名來自高雄的主人，也巧秒惡搞影片讓大家以為汪星人「歪go」在搭飛機。

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姐姐帶我坐飛機✈️✈️ 開心～ 由媽逆寶寶發佈於 2019年3月21日 星期四

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