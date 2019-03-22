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先不談貓熊！壽山動物園請「印度大犀鳥」代言　邀你做帆布包

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▲先不談貓熊！壽山動物園請「印度大犀鳥」代言　邀你做帆布袋。（圖／翻攝自粉專@Shou Shan Zoo 壽山動物園」

▲印度大犀鳥。（圖／翻攝自粉專@Shou Shan Zoo 壽山動物園」

寵物小組／綜合報導

高雄市壽山動物園這次不談大貓熊「融融」與「團團」的事情，反而要邀請民眾23日（本周六）來園區內找「印度大犀鳥」玩耍！這次動物園請大犀鳥擔任代言明星，以「愛上大自然」為主題，推廣更多人更具有「動物保護意識」，一起愛護動物、友善大自然。

活動於親水廣場舉行，內容有知名的說故事團隊「FUN星球」，以豐富且生動的故事解說，將生態環境保育的概念用最輕鬆、最逗趣的方式傳達給小朋友，藉此宣導植樹節與世界森林日。園方也提到，活動還有「大犀鳥知識家」，有動物照養員介紹大犀鳥的生態，分享許多逗趣照養小故事，並且當天答對問題的人還有神秘小禮物喔！

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因應3月12日的植樹節與3月21日的世界森林日，壽山動物園特別準備實用的「帆布袋」，讓參與活動的大家，可以利用大自然的樹葉、花朵等，動手DIY「拓印」在布袋子上，打造獨一無二的帆布包。

至於，壽山雖然位於市區，但卻能看見台灣獼猴、山羌、魔芋等台灣原生動植物，是高雄城市裡面的一塊寶玉！園方帶著傳遞生態保育的使命，訂定每個月的主題活動與校園巡迴活動。同時也提到，「活動當天只要憑108年3-4月份發票2張，即可免費兌換一株愛心小樹苗，數量有限送完為止！」。

想了解更多詳情，請上壽山動物園網站查詢。

更多精采影片：

關鍵字： 壽山動物園高雄動物保育印度大犀鳥帆布包植樹節世界森林日大貓熊

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