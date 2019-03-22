先不談貓熊！壽山動物園請「印度大犀鳥」代言　邀你做帆布包

▲印度大犀鳥。（圖／翻攝自粉專@Shou Shan Zoo 壽山動物園」



寵物小組／綜合報導

高雄市壽山動物園這次不談大貓熊「融融」與「團團」的事情，反而要邀請民眾23日（本周六）來園區內找「印度大犀鳥」玩耍！這次動物園請大犀鳥擔任代言明星，以「愛上大自然」為主題，推廣更多人更具有「動物保護意識」，一起愛護動物、友善大自然。

活動於親水廣場舉行，內容有知名的說故事團隊「FUN星球」，以豐富且生動的故事解說，將生態環境保育的概念用最輕鬆、最逗趣的方式傳達給小朋友，藉此宣導植樹節與世界森林日。園方也提到，活動還有「大犀鳥知識家」，有動物照養員介紹大犀鳥的生態，分享許多逗趣照養小故事，並且當天答對問題的人還有神秘小禮物喔！

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因應3月12日的植樹節與3月21日的世界森林日，壽山動物園特別準備實用的「帆布袋」，讓參與活動的大家，可以利用大自然的樹葉、花朵等，動手DIY「拓印」在布袋子上，打造獨一無二的帆布包。

至於，壽山雖然位於市區，但卻能看見台灣獼猴、山羌、魔芋等台灣原生動植物，是高雄城市裡面的一塊寶玉！園方帶著傳遞生態保育的使命，訂定每個月的主題活動與校園巡迴活動。同時也提到，「活動當天只要憑108年3-4月份發票2張，即可免費兌換一株愛心小樹苗，數量有限送完為止！」。

想了解更多詳情，請上壽山動物園網站查詢。

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