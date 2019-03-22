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嗑完葵花子...金太陽眼神茫「繞S型9圈」　網笑：醉鸚拳？

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▲嗑完葵花子...金太陽眼神茫「繞S型9圈」　網笑：醉鸚拳？（圖／網友Liao Yuan Yuan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂樂：實...在...太好吃啦～（圖／網友Liao Yuan Yuan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

這一批瓜子很純喔！新竹縣湖口鄉飼主Liao Yuan Yuan幫2歲大的愛鳥「樂樂」洗鳥籠，將牠拿出來放風時，順便餵食美味的葵花子，結果樂樂不知道怎麼了，吃完幾口忽然變超ㄎㄧㄤ，眼神迷茫地「轉圈圈」，宛如喝醉酒一般。

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影片中，樂樂站在食物罐邊緣，低頭吃著媽媽給的瓜子，吃完幾顆後，開始進入「ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ模式」。只見樂樂身體往後傾，再慢慢往旁邊延伸，變回一個S型後，再重複一次動作！整體來回共轉動約九次，此時一旁目睹的媽媽快嚇死，以為「瓜子是不是買錯了」。

▲嗑完葵花子...金太陽眼神茫「繞S型9圈」　網笑：醉鸚拳？（圖／網友Liao Yuan Yuan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂樂整個ㄎㄧㄤ掉了。

「差點把我自己給嚇死！立刻上網查。」所幸樂樂過了幾秒後，恢復正常繼續吃。媽媽笑說，自己第一次看到寶貝變這樣。「牠最愛吃葵花子了，平常偶爾只吃幾顆，覺得牠應該是看到很多葵花子，才會開心到ㄎㄧㄤ掉吧。」

可愛的樂樂個性很膽小，喜歡找人討抱抱，卻又會害羞退縮。媽媽也笑說，「牠還很喜歡沒事亂尖叫，還叫得很有節奏，然後又很貪吃。」同時媽媽將樂樂的搞笑片分享到臉書社團，網友看完回應著，「醉鸚拳？」、「牠在為食物施法，太可愛」、「實在太好吃了。」、「那個瓜子有酒精啦」、「瓜子含有酒精成份喔」、「搖頭晃腦」。

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▲嗑完葵花子...金太陽眼神茫「繞S型9圈」　網笑：醉鸚拳？（圖／網友Liao Yuan Yuan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的樂樂雖然膽小，可是牠會保護好朋友。

 

更多精采影片：

關鍵字： 鸚鵡葵花子

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