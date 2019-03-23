裝瘸有肉吃！「戲精臘腸」2手撐地拖行　媽傻眼：以為怎麼了

▲可愛臘腸喜歡裝癱瘓，來騙取同情。（圖／張真真提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

這隻小臘腸演技100分！台北市文山區的6歲臘腸狗「咪吉」，自從家裡鋪了防滑墊，從那天之後開始不愛走路，喜歡後腿放鬆、肚子貼地板，用兩隻小手手往前滑行，如此偷懶的行徑讓媽媽好氣又好笑，一度還以為寶貝怎麼了！

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這天咪吉跟爸爸原本在玩，玩到一半時，聽到媽媽呼喊「可以吃肉肉囉」，當下開心地奔過去。只見黑色臘腸狗，也就是咪吉的爸爸正常走路，愛演戲的咪吉則是在後頭爬行，一路滑到媽媽面前，試圖裝瘸、裝可憐，騙取更多的好吃肉肉。

▲如果不給牠吃，就會氣得站起來吠叫。



媽媽看到咪吉爬行，當場嚇的心跳快蹦出來，以為咪吉該不會癱瘓了吧！「我以為牠怎麼了，但之後又突然站起來，能跑能跳的，我當場理智線快斷了，真的傻爆眼...。」對此，媽媽還有特地帶咪吉去看醫生，醫生則說「牠就是懶而已，身體很健康的。」

▲咪吉剪指甲撿到睡著...。



調皮的咪吉會騙肉乾外，看到媽媽不給吃，還會氣得站起來吠叫，叫媽媽快點一點！媽媽說，「牠很會撒嬌又貪吃，想要吃的時候，就裝殘廢騙我，知道牠有愛裝肖的習慣。」

▲黑色臘腸狗是咪吉的爸爸。

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