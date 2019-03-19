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小色狗偷走比基尼！開心在沙灘狂甩　墨鏡女笑到不行「裸奔猛追」

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▲小色狗偷走比基尼！開心在沙灘狂甩　墨鏡女笑到不行「裸奔猛追」。（圖／翻攝自reddit@U/ zamus1）

▲小色狗：嘿嘿嘿～快來抓我啊！（圖／翻攝自reddit@U/ zamus1，下同）

寵物小組／綜合報導

「小色狗～快還來啦！」一名阿根挺網友18日在《reddit》分享一則短片，內容是一對情侶到沙灘上遊玩，結果女子的比基尼被一隻小黃狗公然偷走，當場好氣又好笑地上前追逐，但是小黃狗玩得超開心，以為在玩什麼遊戲一般，不停在沙灘上來回衝刺，故意讓女子抓不到。

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從影片中可見，狗狗快速叼走比基尼，開心咬在嘴裡甩來甩去，眼看頭髮及肩、帶著墨鏡的女子要追過來，小黃狗立刻拔腿狂奔，像兔子一樣在沙灘上奔馳，繞了一大圈後，又默默假裝靠近女子，再瞬間加速逃開，模樣相當調皮又搞笑。

▲小色狗偷走比基尼！開心在沙灘狂甩　墨鏡女笑到不行「裸奔猛追」。（圖／翻攝自reddit@U/ zamus1）

▲狗狗故意不讓女子抓到。

帶著墨鏡的女子非常無奈，邊笑邊被迫「裸奔」，四處追著小朋友奔跑，拼命在後頭吶喊，求狗狗快還回來！一旁錄影的男子也是笑到不行，雙方激烈交戰許久，還是沒能討回比基尼。

網友PO出短片後，短短1天就吸引1萬多的人觀看，網友看完全笑歪，紛紛在底下大讚「狗狗很棒」，「狗狗長大了XD」、「太好笑啦哈哈哈」、「狗狗好棒！這是有練過的」、「我愛你，狗」﹐「很好很好～非常乖的狗狗」、「看到狗狗上下甩的樣子，讓我笑得很厲害」、「狗狗真的很開心欸」。

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關鍵字： 比基尼阿根廷裸奔沙灘

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