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幫主人顧車！羅威那「1：1」趴滿坐墊　斜眼青偷拍路人：看X

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▲幫主人顧車！羅威那「1：1」趴滿坐墊　斜眼瞪偷拍路人：看X（圖／網友陳易澤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲羅威那：看X小！（瞪）（圖／網友陳易澤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

這個身材與坐墊完美吻合！桃園網友陳易澤13日與老婆吃完飯，走去停車場路上時，差點撞到一台機車。他抬頭一看，看見機車上趴著一隻好大又好壯的羅威那，瞧牠穩穩地趴在坐墊上，顧車的樣子超可愛，照片也在寵物社團萌翻許多人。

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陳易澤笑說「完美的平衡感、完美的慵懶度！」從照片中可見，羅威那一臉哀怨，整隻「趴好趴滿」在機車上，乖乖地不亂動。只見牠發現路人陳易澤在偷拍，不時轉頭閃躲鏡頭，還打哈欠不給正拍。等到拍到最後一張時，牠還轉頭斜眼偷瞪，似乎在說「拍這麼多張，也不給個過路費啊？」

▲幫主人顧車！羅威那「1：1」趴滿坐墊　斜眼瞪偷拍路人：看X（圖／網友陳易澤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲欸欸欸！不交罐罐就走開好嗎？

意外撞見這麼大隻的可愛狗，陳易澤笑說，「先是震驚然後覺得牠好可愛，雖然很胖～可是平衡感又很好！而且我覺得很有趣要拍照，牠還會不高興要閃鏡頭，好像在說要收費一樣XD。」同時他也提到，當時羅威那應該是出來放風，主人好像是雜貨店老闆。

網友看完這麼勾錐的照片，紛紛在底下留言，「可愛的羅威那」、「太可愛了吧！」、「好想拍牠屁屁」、「竟然會顧車！！」、「一直拍還不拿肉來XDD」、「好可愛唷～將將好的短短身材XD」、「好可愛哦喜歡這種身材」。

其中有一名網友認識照片中的狗狗，留言說「牠叫康熙，還沒滿一歲。個性目前還算溫和，不過實在是有點大隻，連我不怕狗的都會有點不敢靠近XD。」

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▲幫主人顧車！羅威那「1：1」趴滿坐墊　斜眼瞪偷拍路人：看X（圖／網友陳易澤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超可愛的顧車行為。

更多精采影片：

關鍵字： 羅威那顧車雜貨店大狗機車顧車

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