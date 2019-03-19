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教官嚴肅臉講課...桌下「一團黑黑」蠕動！屏科大學生憋笑好痛苦

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▲小黑大搖大擺闖入課堂！講桌旁「表演扭動」順便吹涼，全班憋笑中。（圖／網友王芊穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲教官認真地宣導中...但全系學生焦點在前方的小黑！（圖／網友王芊穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

報告老師～有狗不認真上課，還一直蠕動！屏東科技大學一名教官正在跟學生宣導校園交通安全，不料課上到一半，突然闖進一隻流浪狗「小黑」，大搖大擺地進來吹免費冷氣，還跑到講桌旁開始「表演扭動」，當場吸走全場學生目光，這下...沒人專心上課啦！

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當時農園生產系在開系初大會，小黑狗大喇喇地闖入後，竟然找了一個最顯眼的地方！牠在教官講課的講桌前，開心地「四腳朝天」，忙錄地扭身體、揮舞四肢，讓人很難不注意到牠。此景跟後方認真講課的教官形成極大對比，只見教官努力忽視小黑存在，盡量不被牠影響。

▲小黑大搖大擺闖入課堂！講桌旁「表演扭動」順便吹涼，全班憋笑中。（圖／網友王芊穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲穿黑色衣服的學生是系學會的幹部，有試圖引導小黑出去，但是牠有看沒有懂，一直在原地扭動。

「教官看了一下後，繼續講他的！」目睹的學生王芊穎也笑說，「小黑緩緩走到講台前趴下，過沒多久就在扭動，好像要大家看看牠一樣！而且，小黑搞得整間教室的學生都沒有在聽教官講話～哈哈哈。」；小黑等大家上完課後，起身一起離開教室。

小黑在校園來去自如，個性親人又撒嬌。有一次王芊穎與同學聚在樓梯間聊天，聊到很晚時，小黑突然出現，默默靠在大腿旁邊睡覺，任由大家怎麼偷摸、怎麼蹂躪，依然睡得很深層。王芊穎笑說，「我真心覺得米克斯真的很棒呢！」

▲小黑大搖大擺闖入課堂！講桌旁「表演扭動」順便吹涼，全班憋笑中。（圖／網友王芊穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲學校師生對其它浪浪，或是小黑包容度頗高。

王芊穎看到學校頗友善流浪動物，不會驅趕牠們或是嫌棄，內心充滿感動，很希望這些浪浪可以平安地生存下去。「就我看到的感覺，覺得很謝謝同學們接受浪浪出現在生活裡，學校對浪浪的包容度也很高，畢竟沒辦法保證每個人都喜歡流浪動物。我自己從小就有關注流浪動物議題，到了這間學校，偶爾看到有人幫狗結紮、或幫忙照顧校園狗狗，都會很高興！但另一方面，也是看到浪浪突然某天冒出來，會覺得很心疼。」

為了讓浪浪絕育，別再越生越多，王芊穎心中有個小夢想！「如果我有金錢跟能力，真巴不得把校園的浪浪全數結紮，讓牠們別再蹦出新浪浪。」同時她也想向許多民眾、學生呼籲，「領養不棄養，愛是一生一世的道理。」

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關鍵字： 小黑浪浪流浪動物屏東科技大學教官課堂亂入學生絕育結紮

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