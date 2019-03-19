如非洲動物大遷徙！大群水牛排隊渡基隆河　3隻貪戀岸上嫩草

▲水牛成群結隊過河，畫面超級漂亮！（圖／網友謝志明提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

對於喜愛野生動物的人來說，能夠到親眼目睹非洲動物大遷徙，是人生中必做得事情！網友謝志明日前經過新北市汐止區，看到一群水牛集體橫渡基隆河，一隻隻排好隊的樣子相當療癒。他將美照片分享到《汐止集團》，網友看完大讚「好像非洲動物大遷徙啊」，很多人稱讚這種畫面在都市很難得！

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從照片中可見，11頭大大小小的水牛依序排列，大家吃完草後，準備往家裡的方向前進，團結地一起渡過基隆河。只見一旁還有3頭小牛牛，貪戀著岸上的鮮甜嫩草，還沒回過神來跟大家一起排隊。原PO表示，照片是在汐止市場旁往國泰醫院方向的河邊拍得，很常看見牠們在星光橋下面那邊休息，當天應該是天快黑了，自動往家裡的方向休息。

原PO在留言處提到「總共有15隻牛牛」。網友紛紛在底下回應，「這種畫面真的很難得」、「可以看到真幸運」、「原來如此，一直在想牠們是怎麼過河的」、「幫忙除草XD」，「約莫45年前的水牛要梨田耕種，我們家有兩頭，耕作好叔叔要我帶牠吃草，當時很兇會追我，當時小學恐懼的心到現在還忘不了。」

根據了解，這一群是好命的寵物牛，主人是一名具有豐富放牧經驗的阿伯所飼養，平常會帶著牠們到基隆河畔吃草。曾經因為數量眾多，被汐止區公所要求妥善管理，避免牛隻傷人或製造環境髒亂。

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