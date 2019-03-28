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貪吃倉鼠握緊玉米筍「5秒吞光」　網驚：感覺快穿破後腦勺！

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▲貪吃倉鼠握緊玉米筍「5秒吞光」　網驚：感覺快穿破後腦勺！（圖／翻攝自●【爆笑公社】●） 

▲小倉鼠在表演吞劍嗎？？（圖／翻攝自●【爆笑公社】●）

寵物小組／綜合報導

這是...伸縮自如的嘴囊？最近網路上流傳一則有趣短片，內容是一隻貪吃的小倉鼠，接受主人餵食的玉米筍後，竟然在短短5秒鐘內，將食物吞的「一乾二淨」，吃到兩邊嘴邊肉鼓鼓的，模樣超貪吃又可愛！

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影片中，小倉鼠窩在主人手中，牠的小手手緊緊握著玉米筍。只見牠表情認真，手指頭一邊往內推，嘴巴一邊大口狂塞，果然不到一會兒，已將玉米「塞好塞滿」，脖子附近則凸起一塊物，小倉鼠的吃飯表現，立刻吸引網友來觀看。

許多網友看完直呼超驚奇，還有人笑說「感覺整根都快穿破後腦勺了XD」，其它人也紛紛留言，「我說...你的形象呢？」、「有沒有這麼餓啦」、「會不會塞的太離譜啦XD」、「超厲害的啦」、「這隻是我看過第一名的」、「吞劍表演666」。

▲貪吃倉鼠握緊玉米筍「5秒吞光」　網驚：感覺快穿破後腦勺！（圖／翻攝自●【爆笑公社】●）

▲完美地塞好塞滿。

至於這種奇特的吃法，是倉鼠的特性。牠們喜歡將食物藏進嘴巴兩側的頰囊，也因為這個特性，時常表現出有趣的行為，但也有可能讓自己深陷危險之中。這種行為好處是，倉鼠可以儲存很多天然食物，遇到特殊的狀況不會挨餓，壞處是，如果倉鼠一直接收主人給予的新糧，牠很有可能會忘記頰囊中的食物，等到食物逐漸腐爛發酵，小倉鼠這時就有可能罹患頰囊炎等疾病。

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關鍵字： 倉鼠頰囊吞劍玉米筍頰囊炎

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