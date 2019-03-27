天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫃翻找：咦？我的罐罐咧？

▲Cooper：咦？我的罐罐在哪裡咧？（圖／網友Bu Bu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

再長大一點可能就會上網網購了！台中市北區有隻9個月大的黑貓「Cooper」，可愛的牠相當精明，知道媽媽把食物藏在櫃子中。這天牠竟然偷偷搬來小紙箱，弄倒之後，再雙腳站上去「開門找食物」，如此精明的行為嚇翻媽媽，直呼「實在不敢想像再長大一點會怎樣調皮...。」

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當時媽媽靜靜坐在客廳，觀察Cooper與貓哥哥的日常。只見聰明的Cooper用紙箱當墊腳，打開櫥窗後，將整顆頭塞進去，仔細左挖右挖、找尋罐罐痕跡。無奈Cooper手太短，身體還不夠靈敏，沒有順利翻出食物，最後索性不找了，直接衝到媽媽旁邊喵喵叫，暗示快點給零食。

▲小小年紀就會開門找食物，長大肯定不得了。



「竟然聰明到想要自己拿零食，我開始覺得我養得不是貓啊！」媽媽還笑說，家中的毛孩都知道櫃子藏有零食，不管牠們在睡覺、在吃飯，還是在上廁所，一定會第一時間衝到櫥窗前等等。「然後我不知道我不在家的時候，Cooper是不是也都這樣搜刮罐罐...。」

▲最近媽媽回到家，天天看見飼料袋上有被咬的痕跡。

賊貓Cooper真的很貪吃，每天早上固定叫媽媽起床餵飼料，等到肚子填飽後，再跑去身上狂撒嬌，「牠會在門口一直喵喵喵，磨蹭我的腳要我摸牠，然後害我每天都上班遲到...。」

可愛的Cooper是媽媽認養回來的喵星人，當初會認養是想「壓制兩隻虎斑哥哥們」！媽媽說，「剛好那幾天朋友在汽車引擎蓋，發現一隻黑貓，看起來是女生，我們過去看看後，就立刻帶回家，因為這隻是我想要的！一到家後，就取名妹妹，也吩咐哥哥們不准欺負牠。」

殊不知隔天帶Cooper去動物醫院檢查身體時，意外發現Cooper真實性別。「醫生很疑惑問我們：不好意思～主人牠是男生，為什麼你們要叫牠妹妹！當下聽到真是晴天霹靂，但想說都撿回家了，只好繼續養著囉！」

也許是小時候經歷太多危險事情，造成Cooper膽小怕人、不給抱，眼神充滿著恐慌。歷經3個多月的適應期，Cooper終於卸下心防，願意給媽咪摸肚肚、搔下巴，還感染了原本不愛撒嬌的哥哥們，現在會通通一起耍萌裝可愛！媽媽笑說，「牠還很愛講話，好像很怕人家遺忘牠，現在牠會用充滿愛的眼神看你，非常感動呢！我們的愛終於讓牠感受到了。」

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▲因為Cooper太貪吃，所以媽媽得把東西藏好。

▲原本想養兄妹組合，沒想到最後變三兄弟。



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