ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫃翻找：咦？我的罐罐咧？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫥窗翻找：咦？我的罐罐咧？（圖／網友Bu Bu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲Cooper：咦？我的罐罐在哪裡咧？（圖／網友Bu Bu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

再長大一點可能就會上網網購了！台中市北區有隻9個月大的黑貓「Cooper」，可愛的牠相當精明，知道媽媽把食物藏在櫃子中。這天牠竟然偷偷搬來小紙箱，弄倒之後，再雙腳站上去「開門找食物」，如此精明的行為嚇翻媽媽，直呼「實在不敢想像再長大一點會怎樣調皮...。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

當時媽媽靜靜坐在客廳，觀察Cooper與貓哥哥的日常。只見聰明的Cooper用紙箱當墊腳，打開櫥窗後，將整顆頭塞進去，仔細左挖右挖、找尋罐罐痕跡。無奈Cooper手太短，身體還不夠靈敏，沒有順利翻出食物，最後索性不找了，直接衝到媽媽旁邊喵喵叫，暗示快點給零食。

▲天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫥窗翻找：咦？我的罐罐咧？（圖／網友Bu Bu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小年紀就會開門找食物，長大肯定不得了。

「竟然聰明到想要自己拿零食，我開始覺得我養得不是貓啊！」媽媽還笑說，家中的毛孩都知道櫃子藏有零食，不管牠們在睡覺、在吃飯，還是在上廁所，一定會第一時間衝到櫥窗前等等。「然後我不知道我不在家的時候，Cooper是不是也都這樣搜刮罐罐...。」

▲天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫥窗翻找：咦？我的罐罐咧？（圖／網友Bu Bu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲最近媽媽回到家，天天看見飼料袋上有被咬的痕跡。

賊貓Cooper真的很貪吃，每天早上固定叫媽媽起床餵飼料，等到肚子填飽後，再跑去身上狂撒嬌，「牠會在門口一直喵喵喵，磨蹭我的腳要我摸牠，然後害我每天都上班遲到...。」

可愛的Cooper是媽媽認養回來的喵星人，當初會認養是想「壓制兩隻虎斑哥哥們」！媽媽說，「剛好那幾天朋友在汽車引擎蓋，發現一隻黑貓，看起來是女生，我們過去看看後，就立刻帶回家，因為這隻是我想要的！一到家後，就取名妹妹，也吩咐哥哥們不准欺負牠。」

殊不知隔天帶Cooper去動物醫院檢查身體時，意外發現Cooper真實性別。「醫生很疑惑問我們：不好意思～主人牠是男生，為什麼你們要叫牠妹妹！當下聽到真是晴天霹靂，但想說都撿回家了，只好繼續養著囉！」

也許是小時候經歷太多危險事情，造成Cooper膽小怕人、不給抱，眼神充滿著恐慌。歷經3個多月的適應期，Cooper終於卸下心防，願意給媽咪摸肚肚、搔下巴，還感染了原本不愛撒嬌的哥哥們，現在會通通一起耍萌裝可愛！媽媽笑說，「牠還很愛講話，好像很怕人家遺忘牠，現在牠會用充滿愛的眼神看你，非常感動呢！我們的愛終於讓牠感受到了。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫥窗翻找：咦？我的罐罐咧？（圖／網友Bu Bu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲因為Cooper太貪吃，所以媽媽得把東西藏好。

▲天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫥窗翻找：咦？我的罐罐咧？（圖／網友Bu Bu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原本想養兄妹組合，沒想到最後變三兄弟。

 

更多精采影片：

關鍵字： 櫥窗黑貓領養罐罐零食

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

浪喵霸佔引擎蓋「等撿屍」 車主偷拍萌樣反被上下打量

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／裝瘸有肉吃！「戲精臘腸」2手撐地拖行　媽傻眼：..

影／開監視驚見屁汪「偷看電視＋打哈欠」　網笑：小朋..

先不談貓熊！壽山動物園請「印度大犀鳥」代言　邀你做..

幫主人顧車！羅威那「1：1」趴滿坐墊　斜眼青偷拍路..

嗑完葵花子...金太陽眼神茫「繞S型9圈」　網笑：..

貴賓靠窗賞風景！開心跟姐姐「搭飛機」　網笑：這樣竟..

小萌弟挺胸與狼狗「阿嗚～」合聲　網笑：到底是誰學誰..

教官嚴肅臉講課...桌下「一團黑黑」蠕動！屏科大學..

小色狗偷走比基尼！開心在沙灘狂甩　墨鏡女笑到不行「..

如非洲動物大遷徙！大群水牛排隊渡基隆河　3隻貪戀岸..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒..

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

《倉鼠人》帶鼠鳥去海邊旅行！聽說鼠會打洞？

請體諒牠！失聰狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki曾在..

寵物訓練師-如何讓貓咪乖乖的清耳朵？

壽山動物園白老虎「皮包骨」　 園方：吃不胖、角度問..

拿出零食！召喚8隻萌汪「眼神逼視」...但怎麼有一..

滿777抽超澎派餐券！　寒舍、十二廚、胡同「吃到飽..

校車來了！柴柴興奮撲門求學去　網懷疑：是不是談戀愛..

地獄版《Honey》超驚恐！奴才開口唱一字　慵懶萌..

歡慶兒童節！　台北市立動物園推優惠「1大1小免費參..

長耳毛雪地松鼠賣到爆　新疆夫婦霸氣購入20畝果園

郵差叔叔來了！歐告秒衝出迎接「又親又抱」畫面超有愛

天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫃翻找：咦？我..

女主人喝鮮蚵湯　「背後靈」伸鹹豬手狂拍肩：欸欸我也..

影／飼主搬家留2狗「餓死」　黑狗啃同伴屍體止飢瘦成..

蔡政府裁罰凌友詩　國台辦：民進黨的作為暴露台獨本質

拔菜總部台中監獄「賞花」　抗議阿扁影響選情要求「關..

邁阿密女網／謝淑薇女單8強　世界排名再升逼近生涯最..

旅客竟直接爬上寺院屋頂！日本景點傳出「禁大型觀光團..

拿出零食！召喚8隻萌汪「眼神逼視」...但怎麼有一..

清明祭祖！這4種人易遭「靈體入侵」　香蕉3種水果不..

Apple Card不是第一張！蘋果早在1986年..

長腿黑絲女荷官吸客！　台中主題餐廳藏德州撲克賭場

滿777抽超澎派餐券！　寒舍、十二廚、胡同「吃到飽..

路邊小鳥別亂餵！丟2塊麵包餵海鷗遭控「亂丟垃圾」　..

寵物動物熱門新聞

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

二哈轟炸閨房　男主崩潰魔性大笑

狗孫沒來！阿公一早來接還煮早餐

牧羊犬趴圍牆嚇壞路人　飼主曝洋..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

飼主搬家2狗餓死　啃同伴屍體止..

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

幫你開罐罐！店員抱膝蹲地陪牠吃

溪邊釣到大魚！下秒巨鱷衝出水面..

以為是柴犬？牠一轉身原來是....

她把愛犬變北極熊　遭網批：假愛..

讀者迴響

熱門新聞

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

二哈轟炸閨房　男主崩潰魔性大笑

狗孫沒來！阿公一早來接還煮早餐

牧羊犬趴圍牆嚇壞路人　飼主曝洋..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

飼主搬家2狗餓死　啃同伴屍體止..

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

幫你開罐罐！店員抱膝蹲地陪牠吃

溪邊釣到大魚！下秒巨鱷衝出水面..

以為是柴犬？牠一轉身原來是....

她把愛犬變北極熊　遭網批：假愛..

2汪被綁雪地等死　凍瘡如深海閻..

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面