昨晚金孫沒來...阿公7點跑來接！還親自下廚煮早餐：好吃嗎？

▲阿公表示，不能讓我的金孫餓到！（圖／粉專小膽大黃陳福狗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

阿公的眼裡只有福福！住在新北市板橋區的米克斯「福福」很幸福，原本前一晚要去阿公家住，沒想到因為一些事情，隔天才過去，結果26日一早，阿公就自己跑來家裡按電鈴，急忙帶福福回家的樣子令飼主陳韋廷吃醋又好笑。

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阿公早上7點多就殺到陳韋廷家中，將可愛的福福接回家，帶回家裡後，還親自下廚煮「豐盛早午餐」，端給小金孫食用。陳韋廷收到爸爸傳來的美食照，心中充斥著滿滿無奈，因為從來沒受這般待遇，自己養的毛小孩卻可以享受到！

▲阿公一早準備豐盛早餐給福福享用。



阿公平常會水煮雞肉、煎牛排給福福享用，平常也會帶著牠出去趴趴走，祖孫感情相當好。陳韋廷提到，爸爸第一次見到福福就很喜歡，而且福福也很會撒嬌，「心理是不會吃醋啦，因為牠有人疼是件很好的事情。」

▲祖孫一起兜風去！



福福是陳韋廷路邊撿到的毛孩，小時候的牠被人綁在鐵欄、雙腳騰空，陳韋廷與家人看到後不忍心，趕緊回家拿剪刀解開繩索。同時也擔心牠會不會是有飼主，又或是遭到棄養，將福福PO到網路宣傳一陣子後，才正式把牠收編。陳韋廷說，養了牠，「才知道牠是一隻非常乖巧、可愛的小狗狗」。

陳韋廷替福福開設粉專《小膽大黃陳福狗》，將「阿公煮早餐」的逗趣照貼上去，笑翻許多網友。大家紛紛在底下說，「阿公已經很體諒你了，牠五點就想接了」、「全家人都在關心什麼時候福福回家吧～（你已經不是親生的了」、「阿公表示：眼裡只有福福，其他人都是浮雲～」、「阿公掛念福福」、「充滿愛的眼神。阿公表示，孫子比兒子重要」。

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▲陳韋廷爸爸早上7點多就打來，急著要把汪孫接回家照顧。

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