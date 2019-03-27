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房東不准養狗！她只好偷玩隔壁汪...鄰居發現後做出「超暖小窗」

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▲房東不准養狗！她只好偷玩隔壁汪...鄰居發現後「做超暖舉動」。（圖／翻攝自Reddit@u/larebear2）

▲傑克：哈囉～要摸我嗎？（圖／翻攝自Reddit@u/larebear2，下同）

寵物小組／綜合報導

真幸運～能遇到這麼好的鄰居！國外一名女子賴瑞莎（Laryssa Giles）很喜歡貓貓狗狗，儘管家裡養了一隻貓，但還是很想要一隻狗兒。無奈房東命令不能養狗狗，因此只好偷偷玩起隔壁鄰居養的米克斯「傑克」，這下暖心的鄰居也發現了，竟然做出超級暖的行為。

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當時賴瑞莎搬來小屋時，圍欄還非常破舊，手手可以越過籬笆，摸到傑克的小鼻子，等到傑克慢慢長大，終於可以摸到牠的小頭頂！可愛的傑克也非常親人，平常沒事都待在院子等主人回家，而這等待的過程，都有賴瑞莎不時地過來互動。

隨著日子久了，傑克越長越大，鄰居也決定翻修圍牆。賴瑞莎原本以為自己沒機會摸到牠了，沒想到鄰居超貼心，竟然與她的房東協商過，在圍籬上做出一個小窗戶，好讓賴瑞莎可以隨時看到「狗狗好朋友」！

▲房東不准養狗！她只好偷玩隔壁汪...鄰居發現後「做超暖舉動」。（圖／翻攝自Reddit@u/larebear2）

▲可愛的傑克靠在圍籬旁，等待賴瑞莎來摸摸。

不過今年初，賴瑞莎因為結婚搬離舊公寓，但她還是常常回來拍拍窗戶，探望老朋友傑克！同時她也將探望的影片分享到論壇《Reddit》，也提到目前的新住戶也非常喜歡傑克呢，但她的心中還是怕傑克會感到寂寞，因為當牠趴在窗戶上頭時，一定都會有人跑過來摸摸牠。

▲房東不准養狗！她只好偷玩隔壁汪...鄰居發現後「做超暖舉動」。（圖／翻攝自Reddit@u/larebear2）

▲過了半年後，賴瑞莎回到舊家探望老朋友！

有網友看完短片認為外面這麼冷，怎麼會讓狗狗待在外面。對此，賴瑞莎解釋，傑克可以進去屋子，可是牠經常拒絕，因為牠更喜歡待在外面，而且傑克有非常厚的毛皮，室溫對牠來說反而太熱。賴瑞莎也強調，「我的鄰居是一位良好且負責任的好飼主喔！」

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關鍵字： 伯恩山犬窗戶圍牆圍籬暖鄰居比利牛斯犬房東

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