唐朝美女再世？汪汪剃毛出現柳葉眉　姐急撇：這不是畫的～

▲悦悦剃毛前的樣子。（圖／網友陶雅潔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

這是真的眉毛唷！新北市一隻6歲大的米克斯「悦悦」，因為身上太多跳蚤，被姐姐抓去剃毛，沒想到剃完後，臉上竟然出現兩條漂亮的細長眉毛，此景超像拿筆畫上去的，對此姐姐也笑喊「這眉毛是真的～不是畫的！」

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可愛的悦悦原本毛髮眾多，根本看不到眉毛的存在。等到剪完之後，眼睛上方浮出「柳葉眉」，如此逗趣的新造型立刻吸引姐姐和媽媽注意。姐姐笑說，「不自覺會一直想去摸那兩條眉毛，看到眉心還會想去戳！但牠都不給我玩，跑給我追。」

▲悦悦長出了新眉毛！



悦悦的眉毛很像宮廷劇中的女主角，牠還有個綽號叫「貴妃」！姐姐笑說，「牠的坐姿都是前腳交叉，趴著時也是交叉，不然就是靠在沙發扶手，一隻手放在上頭。」同時也提到，悦悦個性膽小又貼心，膽小的地方在於很怕出門，一出門就會全身發抖，而貼心的地方在於，牠看到媽媽不舒服，還會窩在腳邊陪伴。

姐姐將悦悦的眉毛照，分享到米克斯社團，網友看完紛紛在底下留言，「也太自然了吧」、「太可愛了吧」、「主人肯定常常被誤會捉弄牠」、「哈哈哈哈哈！好有趣的眉毛～」、「唐朝美女再世？」、「上官婉兒妝容」。

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▲悦悦很喜歡「貴妃坐姿」。

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