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淨灘發現2隻海龜「陳屍垃圾堆」　志工難過大罵：又看到無辜孩子

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▲淨灘發現2隻小海龜「陳屍垃圾堆」　志工難過大罵：又看到無辜孩子。（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲海龜被垃圾包圍著。（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

淨灘志工陳信助今（26日）到新北市瑞芳區拍晨曦，拍完回到晴天海灘觀察「海廢分布」，正當仔細查看時，眼光掃到「熟悉物體」，定眼一看，竟然是一隻死掉的玳瑁龜，後來發現不到一公尺處，又看到另隻死亡多時的小海龜，此景令陳信助相當心疼，「怎麼一早就接連看到兩隻無辜的孩子。」

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▲淨灘發現2隻小海龜「陳屍垃圾堆」　志工難過大罵：又看到無辜孩子。（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳信助，「又是兩隻可憐的孩子...」。

「我的天啊～我望著牠難過時，發現附近還有另一隻玳瑁龜！」陳信助當場直接飆罵三字經，「夭壽喔～一隻已經夠慘了，還一連2隻啊！當時我在海灘上罵了好多髒話，這是我做環保四年以來，看到的第九隻與第十隻。」

▲淨灘發現2隻小海龜「陳屍垃圾堆」　志工難過大罵：又看到無辜孩子。（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳信助長期在海灘幫忙清理垃圾，常號召親朋好友一起來淨灘（詳情可上《動手愛台灣》社團查詢。）。這次又發現龜屍的他，趕緊通報海龜救難小組來處理，同時也想利用多年的淨灘經驗，向大家呼籲「少用一次性的塑膠製品」真的很重要！。「希望大家少用塑膠製品，不要亂丟垃圾。讓我們從日常生活中做起，自備便當盒、環保飲料杯，雖然做起來可能有一點不方便，但是這能更有善我們的環境，請大家多關心我們居住的環境。」

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▲淨灘發現2隻小海龜「陳屍垃圾堆」　志工難過大罵：又看到無辜孩子。（圖／網友陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲期盼大家能少用一次性的塑膠製品，自備環保餐具，愛護我們的環境。

關鍵字： 海龜海廢晴天海灘玳瑁龜淨灘動手愛台灣

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