嗆養了就丟掉！阿嬤10天後當「人體搖籃」　自帶娃娃音逗貓孫

▲搖搖搖～搖到外婆橋！（圖／網友葉薰甯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

搖搖搖～搖到外婆橋！住在屏東市的飼主葉薰甯錄下一幕奇妙畫面，內容是阿嬤用箱子裝著小橘貓「泰蒂」，一邊用娃娃音喵喵叫，一邊小聲喊「搖搖搖～」，甘願當人體搖籃的樣子超溫馨，但其實阿嬤一開始明明就超討厭牠的！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

影片中，只見阿嬤明明手很痠、搖的很累，但看到小泰蒂可憐的小眼神，阿嬤又趕緊繼續搖晃，搖到最後更是笑喊「喔～都頭暈了！」裡頭的小泰蒂則是舒舒服服地躲在紙箱，非常滿意阿嬤的搖籃服務。

▲泰蒂超喜歡待在箱子裡！



看到阿嬤跟泰蒂感情很好，葉薰甯也就放心了。她回想到媽媽之前還曾經嗆她，「如果再養第三隻貓，就要偷偷把牠丟掉。」葉薰甯說，「當時我是幫我朋友照顧一個禮拜，沒想到才照顧幾天，我媽就會自己跑到我房間找泰蒂玩，然後現在每天回家就是一直喊泰蒂小名『弟弟～弟弟』，這下我整個傻眼，阿不是還威脅我再養就要丟掉嗎？」

阿嬤每天一睜開眼睛，就急著下床找泰蒂，看看牠有沒有食物、有沒有水水。除了泰蒂之外，葉薰甯家中還有養其它兩隻貓，一隻黑貓與三花，每天過著逗趣且精彩的生活。

▲泰蒂用10天的時間，把討厭牠的阿嬤給征服。



葉薰甯將阿嬤逗貓孫的影片，分享到貓咪社團，網友看完紛紛留言，「有阿嬤疼的孩子好幸福」、「橘貓的魅力真的難以抵擋」、「 因為家裡上限就是三隻，所以你的未來之路...」、「橘貓最棒了」、「阿嬤養的，還是橘貓，慘了哈哈哈」、「親生的無誤」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲兩隻貓姐姐相當疼愛泰蒂，吃東西會讓著牠，還會幫牠舔舔毛。

更多精采影片：